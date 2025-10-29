Riccardo Scamarcio a Cuneo sul set con la fidanzata Benedetta Porcaroli

L'attore famoso Riccardo Scamarcio oggi a Cuneo, al fianco della fidanzata Benedetta Porcaroli, impegnata con il collega Lorenzo Zurzolo nelle riprese del film “7 Anniversari”, iniziate il 20 ottobre scorso e che in questi giorni si sono concentrate tra il capoluogo per poi spostarsi anche a Caraglio nei prossimi.



La coppia si è conosciuta sul set del film "L'ombra del giorno" nel 2021 e l'anno scorso ha confermato la relazione.

A confermare la presenza in città di Scamarcio la foto postata sui social in cui posa con il titolare dell'Osteria La Chiocciola di via Fossano, Gigi Riva. A commento: "Tra un calice di vino e una cocotte al tartufo lo abbiamo conquistato". Pare abbia proseguito la visita del centro storico intrattenendosi anche presso negozi e catene di abbigliamento sotto i portici.

Il film lungometraggio d’esordio alla regia di Sabrina Iannucci, che vede la partecipazione di Pia Lanciotti è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021–2027 – Bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La direzione della fotografia è affidata a Vito Frangione.

Le riprese proseguiranno fino al 22 novembre con la collaborazione della Città di Cuneo, coinvolta grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e in seguito al protocollo d’intesa con la Fondazione.

7 ANNIVERSARI racconta l’intensa e originale storia d’amore tra due anime apparentemente opposte, alle prese con il tempo, le paure e il desiderio di non perdersi.



Sinossi

7 ANNIVERSARI è la storia di Teo (Lorenzo Zurzolo), rider creativo e allergico alle convenzioni, ed Emma (Benedetta Porcaroli), doppiatrice affermata, razionale solo in apparenza. Un incontro casuale li unisce, ma le paure di lei rendono l’amore una sfida. Per affrontarle, Teo propone un patto insolito: una relazione con scadenza a sette anni. Un modo per amare senza paura della fine. Ma quando il tempo stringe, i sentimenti complicano tutto. Riusciranno a riscrivere il loro destino prima del settimo anniversario?