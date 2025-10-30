Venasca: martedì 5 novembre Consiglio comunale su bilancio e nuova scuola dell'infanzia

Il Consiglio comunale di Venasca è convocato per martedì 5 novembre alle ore 18 in sessione ordinaria. La seduta, in prima convocazione, affronterà cinque punti all'ordine del giorno tra cui spiccano l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028 e un'interrogazione della minoranza sullo stato di avanzamento dei lavori per la nuova scuola dell'infanzia.
Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 14 luglio, l'assemblea dovrà ratificare la settima variazione al bilancio di previsione 2025-2027 già approvata dalla Giunta comunale lo scorso 9 settembre, per poi procedere con un'ulteriore ottava variazione di bilancio.
Il punto centrale della serata sarà l'approvazione del DUP 2026-2028, il documento fondamentale di programmazione che definisce le linee strategiche e operative dell'amministrazione comunale per il prossimo triennio.
A chiudere la seduta, l'interrogazione presentata dai consiglieri del gruppo "Insieme #PerVenasca" Susi Peano, Marta Trovò ed Enrico Cornaglia, che chiedono chiarimenti sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia comunale, un'opera particolarmente attesa dalla comunità.
La seduta è pubblica e si terrà nella sala consiliare del municipio.