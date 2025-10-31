"Dirty Transitions": l'intelligenza artificiale incontra l'arte a Dronero

Sabato 15 novembre a partire dalle 15:30, il Museo Multimediale Sòn de Lenga di Espaci Occitan a Dronero ospiterà un incontro dedicato a un tema di grande attualità: "L'impiego dell'intelligenza artificiale nell'arte contemporanea".

L'evento vedrà protagonisti gli artisti Michelangelo Rossino (video) e Fed Conti (sound), autori dell'opera digitale "Dirty Transitions", un'installazione che si configura come un viaggio ipnotico in profondità. L'opera esplora il confine tra scarti e creazione, guidando lo spettatore in un crescendo di tensione attraverso una fusione di immagini e suoni concepiti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

"Dirty Transitions" è stata selezionata per la Biennale d'Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte 2025 e rimarrà esposta nel Museo Sòn de Lenga fino al 6 dicembre 2025, negli orari di apertura verificabili sul sito di Espaci Occitan.

L'incontro di sabato rappresenterà l'occasione per approfondire non solo l'opera specifica, ma le questioni più ampie che riguardano l'uso dell'AI nella creazione artistica e culturale contemporanea: come la tecnologia trasforma il processo creativo, quali sono le implicazioni etiche e quale il rapporto tra l'artista e gli strumenti digitali.

L'iniziativa è organizzata da Harambee Arte Kunst e Espaci Occitan con il patrocinio dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT.

L'ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: Espaci Occitan, tel. 0171904075, segreteria@espaci-occitan.org , www.espaci-occitan.org , Facebook @museooccitano, Instagram @museo.occitano.

La locandina dell'evento in allegato.