Attualità | 01 novembre 2025, 16:02

Bra, al cimitero urbano spariscono i fiori dalle tombe

Sui social monta l’indignazione per questi gesti di vile inciviltà

In foto il cimitero urbano di Bra

I furti di varia natura sono, purtroppo, quasi all’ordine del giorno nella cronaca. A lasciare ancora più sconcerto, tristezza e dispiacere, sono i furti che avvengono nel luogo dell’eterno riposo.

Anche Bra non è indenne da questi gesti di vile inciviltà. È proprio a ridosso della festa di Ognissanti, la segnalazione sui social della sparizione dei fiori da alcune tombe nel cimitero urbano di viale Rimembranze.

Va da sé che si tratta di un’azione ignobile, che ha innescato inevitabilmente le reazioni del web, dove è montata l’indignazione. Basta tuttavia leggere i commenti per capire che questa piaga è purtroppo comune a molti, soprattutto a chi ha la sepoltura dei propri cari ai livelli più bassi o nel terreno. Trovare una tomba spoglia dei fiori sistemati con cura, che rendono meno doloroso il ricordo dei defunti, fa davvero male.

Insomma, neanche il cimitero è in santa pace.

Silvia Gullino

