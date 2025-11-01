Monterosso Grana celebra la tradizione con la Sagra della Tourto Mato

Ritorna l'8 e 9 novembre a Monterosso Grana la Sagra della Tourto Mato, manifestazione dedicata alla celebre torta salata locale che ha ottenuto il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale di Origine). L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio, punta a valorizzare la tradizione gastronomica e l'identità culturale della Valle Grana.

La Tourto Mato, piatto a base di patate, porri, riso e formaggio, rappresenta un simbolo della cucina contadina locale. Il riconoscimento ufficiale De.Co. ne certifica l'autenticità e contribuisce alla tutela del patrimonio enogastronomico del territorio.

Quest'anno la manifestazione vedrà la partecipazione di una delegazione proveniente dal comune francese gemellato di Bar-sur-Loup, nell'ambito degli scambi culturali tra le due comunità.

Il programma prevede per sabato 8 novembre alle 17 un laboratorio didattico sulla preparazione della Tourto Mato. Alle 18, presso il salone dell'oratorio, si terrà la tavola rotonda "Valorizzazione della De.Co. della Tourto Mato e delle eccellenze gastronomiche della Valle Grana", con la partecipazione di produttori, ristoratori e rappresentanti istituzionali.

Domenica 9 novembre sarà dedicata al mercatino dei prodotti tipici, dove sarà possibile acquistare specialità locali certificate come le patate Piatlina e Ciarda del Consorzio del Bodi. Il pranzo, su prenotazione, offrirà la possibilità di degustare la Tourto Mato e altri piatti tradizionali. Nel pomeriggio il gruppo Lou Pitakass animerà la piazza con musiche e danze occitane.

"La Sagra della Tourto Mato rappresenta un'occasione per riscoprire l'identità culturale e gastronomica del territorio", ha dichiarato il sindaco Stefano Isaia. "La presenza degli amici di Bar-sur-Loup rafforza il legame tra le nostre comunità nella valorizzazione delle tradizioni locali. L'obiettivo è promuovere le eccellenze del territorio e sviluppare un turismo sostenibile rispettoso delle nostre radici".

L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della cucina montanara e delle sue tradizioni, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni nella trasmissione del patrimonio gastronomico locale.