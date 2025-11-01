Rifreddo celebra il 4 novembre con la commemorazione dei caduti

Come da tradizione, domenica 2 novembre si celebreranno la ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale, la festa dell'Unità d'Italia e quella delle Forze Armate.

Il programma prevede il ritrovo in piazza della Vittoria alle 11, a seguire la Santa Messa in onore dei caduti presso la chiesa parrocchiale.

Alla fine della funzione, amministratori, associazioni e partecipanti si organizzeranno in corteo per raggiungere il vicino monumento ai caduti, dove verranno resi gli onori ai rifreddesi che hanno perso la vita nelle due guerre mondiali e dove verrà deposta una corona di alloro per mantenerne viva la memoria.

Sempre presso il monumento si terranno poi le orazioni ufficiali della giornata e le riflessioni sulle tematiche dell'unità d'Italia e dell'importanza delle forze armate.

Alla giornata parteciperanno gli alunni della Scuola primaria del paese che leggeranno alcune poesie sul tema.

Chiuse le celebrazioni, ci sarà tempo per tutti i partecipanti di godersi un momento conviviale offerto dall'Amministrazione comunale.