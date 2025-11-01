"Dal buio alla luce", cena solidale al Castello Rosso di Costigliole

Torna l'appuntamento con la solidarietà dell'associazione "I sogni dei bambini", che venerdì 28 novembre organizza la tradizionale cena sociale presso il Castello Rosso di Costigliole Saluzzo, in via Ammiraglio Reynaudi 5.

L'evento, intitolato "Dal buio alla luce", avrà inizio alle ore 20 e rappresenta un'occasione importante per sostenere i progetti dell'associazione dedicati ai bambini più in difficoltà. Quest'anno l'iniziativa assume un significato particolare: alle attività continuative già avviate si aggiungono infatti nuove richieste di aiuto alle quali l'associazione non ha voluto voltare le spalle.

"Abbiamo bisogno di allargare la rete di amici e sostenitori – spiegano gli organizzatori – e per questo chiediamo a tutti di aiutarci a farci conoscere, invitando amici e familiari". Quest'anno sarà possibile organizzare tavolate per gruppi.

Durante la serata sarà possibile anche prenotare i calendarietti solidali, i planner e i vini dell'iniziativa "Un brindisi per un sorriso".

Per prenotare la cena (entro domenica 23 novembre): WhatsApp 340.3563576

Per calendarietti e planner: Elena 340.3563576

Per il vino solidale: Franco 347.3715752