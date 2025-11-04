ASL CN2, due nuovi “Vaccination Day” a Verduno contro Covid-19 e influenza stagionale

Le campagne di vaccinazione contro Covid-19 e influenza stagionale sono partite all’unisono a metà ottobre 2025 e sono ad oggi pienamente operative grazie all’importante supporto dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN2.

È risaputo come le rispettive vaccinazioni riducano la possibilità di contrarre le due malattie e le loro complicanze, contribuendo così a limitare i casi di contagio in modo da preservare le persone più fragili e mitigare l’impatto sui servizi sanitari.

Per tutelare le persone più deboli ed evitare al contempo che la diffusione della malattia inizi ad impattare negativamente sull’operatività delle strutture sanitarie, l’ASL CN2 invita la popolazione ad aderire alla vaccinazione contro COVID-19 e influenza stagionale e organizza due ulteriori appuntamenti vaccinali presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno:

VACCINATION DAY

vaccinazione contro COVID-19 e influenza stagionale

Martedì 25 novembre 2025

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.45

Giovedì 18 dicembre 2025

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.45

OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO di VERDUNO

(3° Piano – Ambulatori 3, 4)

Le vaccinazioni anti-Covid-19 e anti-influenzale sono fortemente raccomandate per le persone di età superiore a 60 anni e per tutte quelle persone che, per le proprie condizioni personali, presentino un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraessero la relativa malattia o per le quali, vista la funzione che svolgono, un loro contagio risulterebbe potenzialmente pericoloso per i soggetti fragili con cui interagiscono o dannoso per la gestione di servizi indispensabili.

Durante i Vaccination Day sarà possibile vaccinarsi contro entrambe le malattie o anche una sola di esse. La vaccinazione anti COVID-19 sarà gratuita per chiunque. La vaccinazione contro l’influenza stagionale sarà gratuita per le categorie aventi diritto.

Al fine di prevenire ogni tipologia di infezione respiratoria, si ricorda l’importanza di continuare ad adottare quelle misure che ormai tutti conosciamo e che sono ormai parte integrante del nostro approccio alla prevenzione e all’igiene: indossare la mascherina in qualsiasi situazione di contatto con altre persone se si hanno sintomi di infezione respiratoria; lavarsi con frequenza le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico; preferire i luoghi all’aperto per i propri incontri e aumentare la ventilazione naturale degli ambienti.

Inoltre è fondamentale, nel caso si contragga Covid-19 o influenza stagionale, così come per qualsiasi altra patologia, evitare di assumere farmaci in modo autonomo ma affidarsi sempre al proprio Medico di Medicina Generale. Il ricorso in modo arbitrario a farmaci può essere pericoloso per la salute del paziente, rivelarsi inutile per la risoluzione della malattia e può contribuire allo sviluppo, soprattutto nel caso degli antibiotici, di batteri sempre più resistenti alle terapie mediche.