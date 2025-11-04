A Dogliani torna l'itinerario dell'enovago

È tempo di autunno in Langa: è finita la vendemmia, le prime nebbie sfumano i contorni delle colline e avvolgono i vigneti pettinati, si sovrappongono con eguale armonia filari, boschi, colori, odori in un territorio che riserva con abbondanza sorprese inattese, che ci lasciano increduli davanti a scorci mai uguali…

Sabato 8 novembre, a Dogliani si propone agli “enovaghi”, esploratori instancabili, contemplatori e amanti del vivere bene, stimatori dei doni di Bacco, girovaghi alla ricerca di splendide cantine, un'occasione per assaporare le più gustose specialità locali.

Profumi che inebriano i sensi e raccontano in un buon bicchiere, le storie del luogo con la possibilità di assaporare piaceri e tradizione della tavola.

La serata si svolgerà a partire dalle ore 20.00 in Veglie in alcune delle più prestigiose cantine del territorio degustando Cisrà, piatti tipici, sorseggiando “Dogliani DOCG” dei produttori della Bottega del Vino, al ritmo di coinvolgenti spettacoli. Il visitatore potrà scegliere il suo itinerario tra cantine in un vero e proprio andar per Langa.

Sarà un nuovo modo di vivere totalmente il territorio come “esperienza” che porti non solo conoscenza ma soprattutto emozione: ogni anno sempre una nuova scoperta grazie all’ amichevole ospitalità dei produttori.

(I coupon degustazione si acquistano presso le aziende e sono spendibili in tutte le cantine)

Le Cantine + il menù + il gruppo musicale:

• Dalle ore 17 alle 21 | Cin Cin Dogliani

Presso il Bar Riviera, aperitivo con i vini del territorio e cena con Cisrà e ravioli (su prenotazione 0173 737032). Intrattenimento musicale con Daniele Campogrande fisarmonica e djset.

• Dalle ore 20:00 Itinerarario dell'Enovago.

Azienda agricola Boschis Francesco | Borgata Pianezzo, 57

Entratina di rane e calamari, Cisrà, Plin langarolo al sugo d'arrosto, Tajarin ai 13 tuorli al ragù, lonzetta di maiale al forno su vellutata di zucca di Piozzo e broccoletti, fiore alle nocciole e caramello

VàLANGA bistrot itinerante

Good Vibration Swing, blues

Azienda Agricola Romana Carlo | Borgata Gombe, 16

Bagna Caoda con verdure, Cisrà, Lasagna con zucca, toma e nocciola tonda, gentile delle Langhe, Mini fritto misto alla Piemontese, Bunet

Trattoria Sagrinte Nen

Eight Pence Musica Leggera

Azienda Agricola Valdibà di Pecchenino Vincenzo e Livio | Borgata Valdibà, 41

Peperoni con Bagna Caoda, Cisrà, Ravioli di carne e verdura con salsa di porri e funghi, Cotechino con lenticchie, Finanziera, Bocconcini di vitella al Dogliani con carote, Tiramisù

Macelleria Doglianese

Luca Procopio e Jessica Grande Chitarra e voce, a seguire Alessandro Mendicino Djset

Per maggiori informazioni:

Biblioteca Civica Luigi Einaudi | 0173.70210

biblioteca.dogliani@gmail.com