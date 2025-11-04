Corneliano d'Alba pronta per "Fans Out Caldarroste Edition"

Da quest’anno, "Fans Out", festival indipendente che da 9 anni anima le estati monferrine, porta musica, arte e convivialità in giro per il Piemonte nel periodo più freddo dell’anno. Nasce così "Fans Out Caldarroste Edition", un format pensato per trasformare le serate autunnali in un’esperienza calda e coinvolgente, tra caldarroste, fuoco e buona compagnia.

La prima serata si terrà Sabato 15 novembre al Circolo Arci Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba. Gli artisti si alterneranno sul palco per un viaggio musicale che unisce sonorità globali, ritmi tropicali e sound elettro-maghrebini, per far muovere sia l’orecchio che il bacino.

Da Marsiglia arrivano i Bakir, trio che fonde i ritmi nordafricani del Maghreb con melodie medio-orientali e maqam mediterranei, reinterpretati in chiave elettronica con strumenti tradizionali: un live unico e imperdibile.

A completare la serata, Nina B da Torino porterà sonorità percussive e global beats, perfette per chi ama esplorare nuovi suoni, mentre Roero Tropical proporrà Afrobeats e Cumbia Vibes.

Inizio spettacoli ore 21.30. Un’occasione unica per scoprire nuovi artisti, divertirsi e condividere emozioni in un’atmosfera calda e conviviale.