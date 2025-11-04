Oltre 6000 visitatori per Pippi Calzelunghe: la mostra di Cuneo conquista grandi e piccoli

Grande successo per l'iconico personaggio Pippi Calzelunghe! A un mese esatto dall’inaugurazione (3 ottobre), la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe” presso lo Spazio Innov@zione della Fondazione CRC a Cuneo ha registrato oltre 6000 visitatori.

Il messaggio di Pippi Calzelunghe attraversa le generazioni

Il dato più significativo e rivelatore riguarda la composizione del pubblico, che attesta la duratura eredità di Pippi: circa due terzi dei visitatori sono adulti!

Ponte tra le Generazioni: Questa straordinaria partecipazione adulta (quasi 2/3 del totale) non solo celebra la solida fan base tra coloro che sono cresciuti con Pippi, ma evidenzia la sua capacità di agire come un ponte emotivo tra chi ricorda le avventure della bambina più forte del mondo e chi le scopre oggi.

Nuove Voci Entusiaste: Il restante terzo dei visitatori è rappresentato dai bambini, che affollano con gioia l'esposizione, scoprendo per la prima volta la magia di Villa Villacolle e i valori di libertà e anticonformismo.

La mostra si conferma così un successo intergenerazionale, dimostrando in modo eloquente quanto il messaggio di libertà, forza e anticonformismo di Pippi Calzelunghe sia rimasto vivo e cruciale per lettori e visitatori di ogni età.

La mostra: un viaggio unico a Villa Villacolle

L'esposizione, promossa da CRC Innova – ente strumentale di Fondazione CRC – e ideata e curata dall'associazione culturale CUADRI ETS, è un tributo unico in occasione dell'80° anniversario di Pippi.

Costruita appositamente per le caratteristiche dello Spazio Innov@zione (Via Roma 17, Cuneo) e non replicabile altrove, la mostra proietta il visitatore direttamente nel mondo di Pippi. L'allestimento originale include riproduzioni a grandezza naturale della facciata di Villa Villacolle e dei personaggi in 3D: Pippi, il cavallo e la scimmietta. La mostra, a ingresso gratuito, è stata realizzata in stretta collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma e si avvale della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles.

Prossimo evento: "A proposito di Pippi Calzelunghe"

La mostra propone, durante tutto il periodo di apertura, una serie di eventi collaterali dedicati a esplorare ulteriormente il mondo di Pippi Calzelunghe e la forza dei bambini, tema centrale dell'opera di Astrid Lindgren. Il primo appuntamento è fissato per:

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18:00

Dove: Spazio Incontri Fondazione CRC (Via Roma, 15 Cuneo)

Spazio Incontri Fondazione CRC (Via Roma, 15 Cuneo) Tema: "A proposito di Pippi Calzelunghe"

L'incontro vedrà la partecipazione di Samanta K. Milton Knowles, traduttrice dallo svedese e curatrice dell'ultima versione integrale di Pippi Calzelunghe, e di Anselmo Roveda, vicedirettore della rivista Andersen ed esperto di letteratura dell’infanzia. Pippi Calzelunghe è stata tradotta in ottanta lingue e, a 80 anni dalla sua nascita, rimane più che mai rilevante.

Insieme ai relatori, il pubblico rifletterà sulle motivazioni che trasformano un libro in un classico e sugli elementi che permettono a un testo di continuare a parlare a lettrici e lettori di ogni generazione.