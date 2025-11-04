Ticket to Bra: torna il grande evento dei giochi da tavolo

Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti, è alle porte l'attesissima terza edizione di Ticket to Bra, l'evento ludico dell'anno nella città di Bra e manifestazione di punta per l'intera regione Piemonte.

Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, ma anche per chi si affaccia per la prima volta a questo mondo e per i semplici curiosi.

L'evento si terrà sabato 15 novembre (dalle 09:30 alle 22) e domenica 16 novembre (dalle 09:30 alle 19:00) presso il suggestivo Movicentro di Bra (via Trento e Trieste 6, accanto alla stazione). Due intere giornate dedicate al gioco, durante le quali sarà possibile cimentarsi in sfide emozionanti, testando le proprie doti strategiche e di pianificazione.

Protagonista dell'evento è l'associazione braidese Ordine della Rocca, organizzatrice della manifestazione, con la collaborazione nata quest'anno dell'associazione Il Posto Degli Scacchi Bra e dell'associazione Respiro (Museo del Giocattolo).

Durante l'evento sarà possibile conoscere e provare i più famosi giochi presenti in circolazione grazie all'imponente ludoteca che verrà allestita per l'occasione, con oltre 300 giochi da tavolo messi a disposizione dall'associazione.

Ma non solo gioco libero. Il programma prevede: quizzone, area ristoro, giochi di ruolo, autori e vendita al pubblico, scacchi e subbuteo, escape room itinerante, visita gratuita al Museo del Giocattolo.

Niente paura per la scelta e per la lettura dei regolamenti: ci saranno volontari e "spiegagiochi" pronti a guidare i partecipanti in ogni passo.

L'obiettivo della manifestazione è diffondere la passione per il gioco da tavolo moderno come momento di aggregazione tra giovani e adulti, amici e famiglie.

L'associazione Ordine della Rocca svolge già settimanalmente l'opera di divulgazione del gioco in scatola e di ruolo attraverso serate dedicate. In particolare, apre le porte della propria sede in via Regina Margherita 28, Pollenzo a Bra, ogni giovedì a partire dalle 20.

L'evento è reso possibile grazie al prezioso supporto del Comune di Bra.

È possibile seguire i preparativi e scoprire maggiori dettagli relativamente all'evento seguendo la pagina Facebook "Ordine della Rocca".

Ingresso gratuito.

Informazioni pratiche:

Quando:

Sabato 15 novembre, ore 09:30 – 22

Domenica 16 novembre, ore 09:30 – 19

Dove:

Movicentro di Bra, via Trento e Trieste 6 (accanto alla stazione)

Organizzano:

Ordine della Rocca, Il Posto Degli Scacchi Bra, Associazione Respiro (Museo del Giocattolo)

Con il patrocinio di: Comune di Bra