“Nen Mac Tabui” anima Saluzzo: successo per la quinta edizione dedicata agli amici a quattro zampe

Si è svolta domenica 24 maggio a Saluzzo la quinta edizione di “Nen Mac Tabui”, la giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe, meticci e non, che ha richiamato numerosi partecipanti e pubblico. L’iniziativa è stata organizzata dalle sezioni saluzzesi di E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) e N.O.G.R.A. (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria), in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e con il patrocinio del Comune.

A condurre la sfilata amatoriale sono stati gli attori Sergio Catania e Mario Bois, che hanno saputo intrattenere il pubblico con simpatia e leggerezza, accompagnati dalle note musicali curate da Franco. La giornata è stata arricchita anche dalle attività di “Insieme Felici” di Sara Mauro, che ha proposto percorsi di mobility e giochi di attivazione mentale aperti a tutti.

Tutti i partecipanti alla sfilata hanno ricevuto un “pacco gara” offerto dagli sponsor Almo Nature e MSD Animal Health. Numerosi i premi assegnati, tra cui quelli per il cane più anziano, Bingo con Guglielmo, e la femmina più anziana Maja con Manuela, fino ai più giovani Yuko e Margot. Premi anche per simpatia, caratteristiche fisiche e curiosità, come Diana (la più simpatica), Mini (il più lento), Lucky (sia il più grasso che il più smilzo in due diverse categorie) e Beyly, premiato come “gigante buono”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai riconoscimenti speciali: il premio “adozione del cuore” è andato ad Agata, levriero irlandese accompagnata da Deborah, mentre il titolo di veterano di “Nen Mac Tabui” è stato assegnato a Winnie, 19 anni e 8 mesi, con Roberto. Il premio eleganza, offerto dalla profumeria Elite, è stato vinto da Nina con Gualtiero.

Spazio anche a riconoscimenti più originali, come quelli offerti da GolosApe: ad Anubi per le “orecchie paraboliche”, a Luce per la “coppia più divanosa” e a Roma per il titolo di “miglior rubacosciotti di pollo”.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento ai presentatori, agli sponsor e a tutti i volontari che hanno contribuito con impegno alla riuscita dell’evento, confermando ancora una volta il valore di una giornata che unisce divertimento, sensibilizzazione e amore per gli animali.