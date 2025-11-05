 / Al Direttore

Al Direttore | 05 novembre 2025, 10:12

Interruzione servizio idrico a Cuneo: "Noi cittadini non avvisati, la città non finisce in piazza Galimberti"

Un lettore: "Disagi per la mancata affissione delle comunicazioni. Dall'ufficio ipotesi scherzo di Halloween, ma stendiamo un velo pietoso"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

Nella giornata di lunedì 3 novembre la fornitura dell’acqua potabile è stata sospesa per lavori e siamo tutti felici che la nostra rete idrica sia attentamente curata.

Purtroppo, però, ci sono state delle manchevolezze, probabilmente dovute a superficialità nell’eseguire il compito assegnato. Infatti alcuni numeri civici non hanno avuto affissa la dovuta comunicazione e le persone oggi si sono trovate una bella sorpresa che ha comunque causato disagio, visto che, mentre sto scrivendo, il servizio non è ancora ripreso.

Interpellati telefonicamente gli uffici, è stato risposto che forse la mancata affissione delle comunicazioni fosse dovuta a qualcuno che le aveva strappate per uno scherzo di Halloween.

Stendiamo un velo pietoso su queste giustificazioni e ricordiamoci che Cuneo non finisce in piazza Galimberti.

Cordiali  e soprattutto asciutti saluti

Lettera firmata"

