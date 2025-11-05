Protezione civile ANA e AIB, rinnovate le convenzioni con il Comune di Rifreddo per cinque anni

Il Comune di Rifreddo con l’Associazione nazionale alpini della sezione di Saluzzo, per quanto riguarda la squadra di Protezione civile ANA di Rifreddo, e la squadra AIB, Protezione Civile di Rifreddo, hanno sottoscritto nei giorni scorsi le rispettive convenzioni, della durata di 5 anni, per la gestione delle emergenze pubbliche e della sicurezza pubblica.

Si tratta del rinnovo di un rapporto di collaborazione che vede i volontari delle squadre di Protezione civile intervenire ogni qualvolta si verifichi un’emergenza al fianco del personale del Comune, dei Vigili del fuoco, degli organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali e della sicurezza pubblica.

«La normativa vigente in materia di Protezione civile – ricorda il sindaco Elia Giordanino – fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali riesca a prestare i primi interventi di soccorso. Inoltre, il supporto della protezione civile per la sicurezza pubblica e il controllo del territorio è fondamentale.

Altro aspetto cruciale è la gestione degli incendi boschivi, affidata alla squadra locale di AIB, in collaborazione con l’area di base 5 e il settore regionale.

Siamo certi che l’esperienza del passato servirà per coordinare sempre al meglio gli interventi per rendere la macchina della protezione civile efficiente e pronta ad entrare in azione quando si verifichino emergenze pubbliche».

Il Comune corrisponderà un contributo annuale sia alla squadra di protezione civile ANA sia alla squadra di protezione civile AIB, destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi delle polizze assicurative, alla conduzione della sede, alle spese fisse per la gestione dei mezzi.

La squadra di Protezione civile ANA si avvale di un gruppo di volontari formati e di una dotazione tecnica tra cui una Fiat Panda 4x4 con carrello appendice, motoseghe, motopompe, generatore. Tuttavia, la sede centrale di Saluzzo garantisce al gruppo la strumentazione necessaria, in base alle richieste e alla necessità.

La squadra di protezione civile AIB di Rifreddo si avvale di un gruppo di volontari formati e di una dotazione tecnica tra cui due Fiat Panda 4x4 e due mezzi 4x4 con cassone e moduli antincendio, motoseghe, motopompe, generatore, oltre al supporto delle altre squadre dell’area 5 di base .

Il comune garantisce ad entrambi una sede idonea, a costo zero per l’associazione.

Nella convenzione è prevista anche la possibilità di impiegare i volontari in occasione di “eventi a rilevante impatto locale”, ovvero manifestazioni in cui sia previsto un eccezionale afflusso di pubblico, così come precisato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio del 6 agosto 2018.

«L’opera dei volontari di protezione civile è davvero preziosa perché svolta con passione e grande disponibilità d’animo. A tutti gli uomini e le donne che prestano il loro tempo per questo servizio va il grazie mio e di tutta l’amministrazione», conclude Giordanino.