"Onora il figlio": giovedì 6 novembre Roberta Poggio presenta il suo romanzo d'esordio

Giovedì 6 novembre alle ore 19, presso l'Enobar Il Ciottolo, la scrittrice Roberta Poggio presenterà il suo romanzo d'esordio "Onora il figlio", in un incontro organizzato dalla libreria BANCO Rivendita di Storie. L'autrice dialogherà con lo scrittore Carlo Carlotto.

La storia si svolge a Follero, paesino immaginario a vocazione rurale, i cui abitanti si trovano a deliberare sulla demolizione della chiesa principale. Da questa scelta prende avvio una vicenda corale che attraversa generazioni, intrecciando destini apparentemente lontani ma legati da un filo invisibile – forse un'antica maledizione.

Due donne senza un legame apparente, entrambe di nome Caterina Rambaldi, muoiono lo stesso giorno in città diverse. Nello stesso istante, Pietro, giovane destinato a una brillante carriera politica, entra in carcere. Ripercorrendo a ritroso le tappe che hanno portato a questi tragici destini, scopriamo a Roma la prima Caterina, giornalista affermata travolta da uno scandalo e madre coraggiosa di un sedicenne con gravi problemi psichici. A Genova, invece, conosciamo la seconda Caterina, ragazza fragile che lotta per sopravvivere tra lavoretti precari e problematiche familiari.

Emergono così le comuni origini a Follero, dove nel 1969 l'agguerrita Beatrice e i fratelli Antonio e Francesco Rambaldi convincono i paesani a demolire l'antica chiesa di Santa Croce. Il loro successo ha però un prezzo: per superstizione o giochi di potere, i folleresi li esiliarono. Ma dietro tutto questo si cela forse un antico anatema scagliato contro alcune famiglie in un passato oscuro e dimenticato, che pian piano riemergerà fino all'epilogo finale.

Un romanzo che intreccia memoria collettiva, misteri familiari e destini incrociati, tra campagna e città, passato e presente.