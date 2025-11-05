Scrittorincittà: dal 5 novembre al via le prevendite per l'edizione "Cerchi"

Da oggi, martedì 5 novembre, sono aperte le prevendite per scrittorincittà, il festival letterario che da ventisette anni rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi del Piemonte. La manifestazione si svolgerà a Cuneo da mercoledì 12 a domenica 16 novembre, con oltre 200 incontri distribuiti in tutta la città.

scrittorincittà non si esaurisce nei cinque giorni del festival, ma rappresenta il culmine di un percorso annuale di promozione della lettura che coinvolge scuole, associazioni e cittadini in un dialogo continuo con i libri e le idee. Dalla poesia alla saggistica, dalla narrativa al racconto (auto)biografico, il festival offre l'occasione per incontrare autori amati e scoprire nuove voci.

Il tema 2025: CERCHI

Il tema di quest'anno è CERCHI, una parola che racchiude molteplici significati: verbo (cercare) e sostantivo plurale. Cosa cerchi? è forse la domanda più diffusa oggi, anche quando non viene posta esplicitamente. I cerchi rappresentano la perfezione, le biciclette, i simboli olimpici che uniscono i continenti, ma anche i cerchi di persone: come esseri umani abbiamo bisogno di stare in cerchio, di ritrovarci.

"Stare in cerchio è un modo di vivere la comunità. Se la società di oggi sembra a volte un lungo selfie, la forma del cerchio va contro le convenzioni, il bastare a se stessi. Il cerchio è altruismo e a scrittorincittà in cerchio si torna a guardarsi in faccia, a dialogare", spiegano gli organizzatori.

Una particolare attenzione viene dedicata fin dalla prima edizione ai bambini e ai ragazzi: quest'anno sono previsti più di 20 incontri dedicati alle famiglie e 100 solo per le scuole.

Gli ospiti

Tra i protagonisti dell'edizione 2025 spiccano nomi di rilievo nazionale e internazionale:

Mercoledì 12 novembre il festival prende il via con Roberto Saviano, che terrà una lectio inedita preparata appositamente per il pubblico di scrittorincittà a partire dal suo ultimo libro L'amore mio non muore.

[Roberto Saviano, fotografia di Pasqualini, Musacchio, Fucilla MUSA]

Giovedì 13 novembre sarà la volta di Gino Castaldo, uno dei più grandi giornalisti musicali italiani, che presenta il suo esordio narrativo Il ragazzo del secolo accompagnato dai Lou Tapage.

Venerdì 14 novembre arrivano i primi autori internazionali: il romeno Costica Bradatan e l'olandese Judith Koelemeijer, che ha ricostruito la vita di Esther "Etty" Hillesum, scrittrice olandese uccisa ad Auschwitz. Spazio anche alla scienza con Dario Bressanini, Aureliano Stingi e Lorenzo Baravalle, e alla narrativa con Andrea Vitali.

[Andrea Vitali, fotografato da Yuma Martellanz]

Sabato 15 novembre vedrà protagonisti la statunitense Elizabeth George, Joanne Harris (autrice di Chocolat), lo spagnolo Fernando Aramburu (vincitore del Premio Strega Europeo 2018), e nomi della cultura italiana come Luca Steinmann, Maurizio Casiraghi, Telmo Pievani, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. In serata, al Teatro Toselli, Federico Taddia dialoga con Lorenzo Baglioni e Silvia Piranomonte su Albert Einstein.

Domenica 16 novembre la giornata conclusiva ospiterà Erin Doom, Laura Imai Messina, Cristina Caboni, Oscar Farinetti, il francese Jean-Baptiste Del Amo, l'inglese Simon Mason, Enzo Iacchetti, Don Luigi Ciotti, Loretta Napoleoni e Claudio Pagliara. La chiusura sarà affidata a Gek Tessaro con Quadri di un'esposizione, riscrittura visiva e musicale del capolavoro di Musorgskij.

[Oscar Farinetti]

Eventi speciali per la città

Tra gli appuntamenti dedicati a Cuneo:

Venerdì 14 novembre, ore 18.30 al Circolo 'l Caprissi: proclamazione dei vincitori della XXVII edizione del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo.

Sabato 15 novembre, ore 14.30: Biblioteche in Festa 2025 con Fabio Stassi e Marco Pautasso, con la presentazione in anteprima del programma della quarta edizione della manifestazione.

Domenica 16 novembre, ore 10.30: presentazione di Rendiconti Cuneo 2025, almanacco cuneese curato dalla Biblioteca civica.

Informazioni utili

Per consultare il programma completo e prenotare: scrittorincitta.it

scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, organizzata dall'Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica, con il sostegno di Fondazione CRC e Fondazione CRT.

Il programma è a cura di: Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna, Andrea Valente.