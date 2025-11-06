Don Dino Mulassano a Casalgrasso per le celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

È originario della frazione Boschetto di Bra il noto don Dino Mulassano, da 23 ani nominato sacerdote.

Amato e apprezzato dai suoi ex parrocchiani della piccola località e dai fedeli della chiesa della Madonna dei Fiori di Bra, nel 2022 è stato nominato dalla Diocesi collaboratore parrocchiale nelle comunità del bacino torinese Santi Giovanni Battista e Remigio a Carignano, San Siro Vescovo di Virle Piemonte e cuneese, di San Giovanni Battista di Casalgrasso.

Proprio ieri, 5 novembre, don Dino era presente a Casalgrasso in piazza Donatori del Sangue, per le celebrazioni in onore della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

Il sacerdote ha tenuto la benedizione di fronte al Monumento dei Caduti, oltre ad aver partecipato alla classica deposizione della corona d’alloro ad opera degli Alpini locali, insieme al sindaco Gianni Donetto, ai bambini della scuola primaria e varie autorità e forze volontarie.

Don Mulassano, grazie alle sue spiccate doti canore, è anche conosciuto come “don Dino canterino”. Tra i suoi compiti pastorali anche quello di cappellano nella struttura per anziani opera pia Faccio Fricheri a Carignano.