Alba, un viaggio attorno al Monte Kailash con le immagini di Luigi Sensibile

Venerdì 7 novembre alle ore 21 in sede CAI grazie alle diapositive di Luigi Sensibile faremo un viaggio attorno alla montagna sacra del Tibet il Monte Kailash, venerato da induisti, buddisti, giainisti e seguaci del Bön.

È considerato il centro dell'universo e la sua vetta perfetta, a 6.714 metri di altitudine, non è mai stata scalata a causa del profondo rispetto religioso. Molti pellegrini compiono un percorso rituale attorno alla montagna, chiamato kora.

A seguire con Roberto Destefanis scopriremo i segreti delle campane tibetane, strumenti musicali di origine antichissima, hanno un suono ipnotico capace di entrare in risonanza con psiche e corpo.

Al termine della serata assaggeremo il Masala chai "Tè speziato misto"; in urdu o semplicemente Chai, è un tè aromatizzato indiano ricavato dal tè nero con una miscela di spezie ed erbe indiane, unite al latte.

Ingresso gratuito.