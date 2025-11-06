 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 06 novembre 2025, 16:26

Alba, un viaggio attorno al Monte Kailash con le immagini di Luigi Sensibile

Venerdì 7 novembre alle 21 nella sede del CAI serata dedicata alla montagna sacra del Tibet e ai suoni delle campane tibetane, con degustazione finale di Masala chai

Alba, un viaggio attorno al Monte Kailash con le immagini di Luigi Sensibile

Venerdì 7 novembre alle ore 21 in sede CAI grazie alle diapositive di Luigi Sensibile faremo un viaggio attorno alla montagna sacra del Tibet il Monte Kailash, venerato da induisti, buddisti, giainisti e seguaci del Bön.

È considerato il centro dell'universo e la sua vetta perfetta, a 6.714 metri di altitudine, non è mai stata scalata a causa del profondo rispetto religioso. Molti pellegrini compiono un percorso rituale attorno alla montagna, chiamato kora. 

A seguire con Roberto Destefanis scopriremo i segreti delle  campane tibetane, strumenti musicali di origine antichissima, hanno un suono ipnotico capace di entrare in risonanza con psiche e corpo.

Al termine della serata assaggeremo il Masala chai  "Tè speziato misto"; in urdu o semplicemente Chai, è un tè aromatizzato indiano ricavato dal tè nero con una miscela di spezie ed erbe indiane, unite al latte.

Ingresso gratuito.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium