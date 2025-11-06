 / Politica

Politica | 06 novembre 2025, 09:43

Savigliano, cinque interrogazioni e interpellanze all’esame del Consiglio comunale di venerdì sera

Sono state tutte presentate dal gruppo di minoranza “Spazio Savigliano”. Tra queste una che riguarda lo stato di attuazione, in ambito locale, della legge sul cosiddetto “Testamento biologico”

Nel seduta del Consiglio comunale di Savigliano, convocato per venerdì 7 novembre alle ore 19, che ha tra i principali temi all’ordine del giorno la “variante semplificata” al piano regolatore per il nuovo ospedale, ci sarà spazio anche per l’esame e la discussione di alcune interrogazioni e interpellanze.

Sono state tutte presentate dalla minoranza di centrosinistra “Spazio Savigliano”.

Due sono state proposte dal consigliere Giacomo Calcagno e riguardano richieste di chiarimento in merito al campo di calcetto di via Mormanno e la spazzatura meccanica la creazione di un percorso pedonale in via dei Prati.

Il collega di gruppo, Paolo Tesio, vuole invece essere informato sullo stato di manutenzione del porfido in piazza del Popolo.

Giorgia Seliak chiede all’amministrazione se intende introdurre il salario minimo negli appalti comunali.

Il gruppo “Spazio Savigliano” vuole inoltre essere reso edotto in merito all’attuazione, in ambito locale, della legge n.219 del 22 dicembre 2017, quella comunemente nota come “Testamento biologico”.

redazione

