Giulia Marro partecipa alla Controconferenza nazionale “Sulle droghe abbiamo un piano”

Alleanza Verdi Sinistra Piemonte partecipa alla Controconferenza nazionale “Sulle droghe abbiamo un piano” con Giulia Marro, consigliera regionale, e Domenico Sperone, assessore del Comune di Canale, entrambi di Possibile, parte integrante di AVS in Piemonte.

La controconferenza, promossa dalla Rete nazionale per la riforma delle politiche sulle droghe, si svolge a Roma in parallelo alla conferenza governativa sulle droghe, che si tiene oggi all’Eur. L’iniziativa nasce dall’esigenza di restituire spazio e voce a operatori, enti locali, organizzazioni e reti internazionali che da anni lavorano su un approccio fondato su salute pubblica, diritti umani e riduzione del danno, in contrasto con la visione repressiva e ideologica che continua a orientare le scelte del governo.

AVS Piemonte è presente per sostenere i messaggi e le pratiche che emergono da questo confronto e per contribuire a portare saperi, esperienze e strumenti nei territori e nelle istituzioni regionali.

In Piemonte è in corso la discussione sul Piano sanitario regionale, e la prospettiva della riduzione del danno deve entrare a pieno titolo tra le politiche di salute pubblica. Lunedì, in Consiglio regionale, sarà audita Neutravel, realtà piemontese che da anni opera nel campo della riduzione del danno: un’occasione per collegare le esperienze del territorio alle scelte di programmazione sanitaria.

La controconferenza “Sulle droghe abbiamo un piano” propone un quadro di politiche fondato su evidenze scientifiche, tutela dei diritti e partecipazione delle persone coinvolte, con l’obiettivo di costruire un approccio più efficace e umano, capace di superare definitivamente il paradigma repressivo.