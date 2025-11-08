Bra, in tanti per l’inaugurazione di Bottega 23, punto di raccolta e vendita dell’usato [FOTO]

Si risparmia, si fa del bene all’ambiente e anche al proprio guardaroba: comprare abiti di seconda mano è un trend in costante espansione. Lo sanno bene l’associazione “Piedi per Terra” e la Cooperativa “Il Ramo” di Fossano che venerdì 7 novembre hanno inaugurato “Bottega 23” (ex La Gruccia), punto di raccolta e vendita dell’usato garantito.

Si trova a Bra, in vicolo Sergente Testa 2A, e risponde al motto «Impresa sociale e moda sostenibile». Il nome è già tutto un programma, visto che richiama papa Giovanni XXIII e l’associazione omonima, che a Fossano opera nel sociale.

Se siete soliti acquistare vagonate di vestiti e accessori che poi puntualmente rimangono a fare la polvere nei cassetti e nell’armadio, forse dovreste seriamente pensare di farvi un giretto: non solo per acquistare altra roba, ma pure per cedere i capi che magari non usate e sono ancora in buono stato. Un bel gesto, dicevamo, tanto per il vostro portafogli, che per il vostro armadio (che evita di implodere) e per l’ambiente.

Eh sì, l’ambiente. Una ricerca ha rilevato che comprare abiti usati evita (a lungo andare) di incrementare ulteriormente la produzione (perché manca la domanda) e allunga la vita di capi ancora in buono stato che altrimenti andrebbero in discarica, con relativi costi di smaltimento.

Per il battesimo ufficiale di Bottega 23, c’era una larga quota dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Gianni Fogliato, arrivato insieme a tanta gente per scoprire questa rinnovata realtà cittadina e le sfide future dei due sodalizi, che mirano ad ampliare il progetto e le collaborazioni, che oggi vantano, tra l’altro, quelle della Caritas cittadina e della Consulta del volontariato.

Nel corso dell’evento, reso ancora più speciale dalla benedizione impartita dal viceparroco fra Alberto Di Massa, sono stati celebrati anche i 20 anni di attività dell’associazione Piedi per Terra per poi terminare con i ringraziamenti a più parti e l’ottimo rinfresco servito nel cortile per ringraziare il pubblico e le autorità intervenute.

Se non avete fatto in tempo a passare per l’inaugurazione, non disperate! In questo locale, completamente ristrutturato, potete fare acquisti con calma e tranquillità nei seguenti orari: martedì 15.30/19; mercoledì, venerdì e sabato 9.30/12 e 15.30/19.00; giovedì 15.30/19.

Tra il vasto e rinnovato assortimento, si possono trovare abbigliamento e accessori vintage come se non ci fosse un domani. Perché a Bra la moda gira, ma le cose belle restano.