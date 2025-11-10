Alba: aperti due bandi per Tari e Irpef

Con delibera della Giunta comunale n. 417 del 08/11/2025, l’amministrazione albese ha approvato i bandi per la concessione dei contributi Tari e Irpef come concordato con i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali (CGIL, CISL UIL) tramite accordo stipulato nei giorni precedenti.

Un bando prevede la concessione di contributi per il rimborso della tassa rifiuti (Tari) alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Alba;

- essere persone fisiche, intestatarie ai fini Tari di una sola utenza domestica relativa all’abitazione di residenza e a un massimo di 3 pertinenze;

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di altre utenze domestiche TARI sia nel Comune di Alba che in altri comuni;

- essere in regola, alla data di presentazione della domanda per il presente bando, con i pagamenti della TARI 2022, 2023 e 2024;

- non aver ricevuto provvedimenti di accertamento e/o di liquidazione relativi ai medesimi tributi;

- non beneficiare di altre riduzioni, esenzioni, agevolazioni ovvero contributi a valere sul medesimo tributo, previste con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

- essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, a cui corrisponderanno diversi livelli di contribuzione e precisamente:

· in caso di I.S.E.E. fino ad Euro 10.000,00, potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari al 70% della TARI pagata per l’anno 2024 con riferimento alla sola componente del tributo di spettanza del Comune, al netto dell’addizionale provinciale (pari al 5%) e delle componenti perequative Arera (UR1 e UR2);

· in caso di I.S.E.E. da Euro 10.000,01, fino ad Euro 15.000,00 potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari al 50% della TARI pagata per l’anno 2024 con riferimento alla sola componente del tributo di spettanza del Comune, al netto dell’addizionale provinciale (pari al 5%) e delle componenti perequative Arera (UR1 e UR2);

· in caso di I.S.E.E. da Euro 15.000,01, fino ad Euro 20.000,00, potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari al 25% della TARI pagata per l’anno 2024 con riferimento alla sola componente del tributo di spettanza del Comune, al netto dell’addizionale provinciale (pari al 5%) e delle componenti perequative Arera (UR1 e UR2); il limite di Euro 20.000,00 è elevato ad Euro 21.000,00 in caso di nuclei monoparentali.

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando ed inviato tramite posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune di Alba, comune.alba@cert.legalmail.it, dal 10 novembre al 5 dicembre, pena l’esclusione.

Il bando e il modulo per richiedere il contributo sono scaricabili dal sito internet del Comune di Alba al seguente link: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.alba.cn.it%2Fit%2Fpage%2F157699&e=a39aa7eb&h=7ec19cd1&f=y&p=y

Qualora le domande di concessione del contributo presentate entro la scadenza e ritenute ammissibili superino l’importo dello stanziamento pari ad Euro 14.000,00, le somme saranno erogate in maniera proporzionale, nell’ambito del limite sopra indicato. Per poter essere erogato l’ammontare del contributo dovrà in ogni caso essere superiore ad Euro 25,00.

L’altro bando prevede la concessione di contributi per la restituzione dell’addizionale comunale Irpef versata in riferimento all’anno di imposta 2024, ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Alba;

- avere effettivamente versato l’addizionale comunale all’IRPEF al Comune di Alba in riferimento all’anno d’imposta 2024;

- essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, non superiore ad Euro 20.000,00. Tale limite è elevato ad Euro 21.000,00 in caso di nuclei monoparentali;

- non essere proprietari o comproprietari di altre abitazioni oltre a quella principale di residenza e relative pertinenze, così come individuate ai fini I.M.U.

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando ed inviato tramite posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune di Alba, comune.alba@cert.legalmail.it, dal 10 novembre 2025 al 5 dicembre 2025, pena l’esclusione.

Il bando e il modulo per richiedere il contributo sono scaricabili dal sito internet del Comune di Alba al seguente link: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.alba.cn.it%2Fit%2Fpage%2F157695&e=a39aa7eb&h=683b1f2b&f=y&p=y

Ove la domanda risulti ammissibile, il contributo potrà essere pari all’intera addizionale versata e/o trattenuta per l’anno di imposta 2024 nel caso in cui l’aliquota riferita al reddito del richiedente sia stata dello 0,40%. In caso di aliquota maggiore, il contributo sarà parziale e pari, comunque, allo 0,40% del reddito. Qualora le domande di concessione del contributo presentate entro la scadenza e ritenute ammissibili superino l’importo dello stanziamento pari ad Euro 10.000,00, le somme saranno erogate in maniera proporzionale, nell’ambito del limite sopra indicato. Per poter essere erogato l’ammontare del contributo dovrà in ogni caso essere superiore ad Euro 25,00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba ai seguenti recapiti: 0173 292247 – 0173 292345 - servizi.sociali@comune.alba.cn.it