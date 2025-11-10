 / Attualità

Attualità | 10 novembre 2025, 16:59

E sono 80! A Saluzzo pranzo di leva della classe 1945

Iscrizioni entro il 14 novembre

I "ragazzi e le ragazze” del 1945 si danno appuntamento a Saluzzo, sabato 22 novembre presso L’InternoDue per festeggiare il traguardo di vita raggiunto quest’anno!

 “Tutti i coscritti sono caldamente invitati ad aggiungersi al gruppo festante. Per partecipare bisogna iscriversi presso il negozio Collovati di Saluzzo entro il 14 novembre e versare la quota di partecipazione di 60 euro” comunicano gli organizzatori-Vi aspettiamo numerosi alle 12,30 davanti al ristorante per passare  qualche ora in allegria brindando insieme e gustando un buon cibo

Ci contiamo!"

