E sono 80! A Saluzzo pranzo di leva della classe 1945

I "ragazzi e le ragazze” del 1945 si danno appuntamento a Saluzzo, sabato 22 novembre presso L’InternoDue per festeggiare il traguardo di vita raggiunto quest’anno!

“Tutti i coscritti sono caldamente invitati ad aggiungersi al gruppo festante. Per partecipare bisogna iscriversi presso il negozio Collovati di Saluzzo entro il 14 novembre e versare la quota di partecipazione di 60 euro” comunicano gli organizzatori-Vi aspettiamo numerosi alle 12,30 davanti al ristorante per passare qualche ora in allegria brindando insieme e gustando un buon cibo.

Ci contiamo!"