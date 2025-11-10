"La pace non è mai scontata": il messaggio di Villanova Mondovì per Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

"La pace non è mai scontata, non dimentichiamolo".

Questo il messaggio che il sindaco di Villanova Mondovì, Roberto Murizasco, unitamente alla sua amministrazione, ha dedicato alle celebrazioni per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si sono svolte ieri, domenica 9 novembre.

Ampio e partecipato il corteo che ha preso parte alla commemorazione, con le rappresentanze delle associazioni locali, degli Alpini, della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle associazioni d'Arma, della Polizia locale e delle Forze dell'Ordine.

Con le note della Banda Musicale Villanovese il corteo ha reso omaggio prima al monumento all'Artigliere in via Roccaforte, alla Stele dedicata all'Arma dei Carabinieri, inaugurata nel 2022 in piazza Filippi e poi al monumento ai caduti in piazza della Rimembranza, con la posa delle corone d'alloro.