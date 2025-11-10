Mondovì e l’omaggio a Montale

Nella Sala Paolo Borsellino, Aula Magna dell'Istituto Alberghiero “Giolitti-Bellisario” di Mondovì, il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” ha organizzato, nel pomeriggio di venerdì 7 novembre, un ricco evento culturale in onore di Eugenio Montale, a cento anni dalla prima pubblicazione dei suoi Ossi di seppia e a cinquant'anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura.

Il pomeriggio è stato inaugurato da un primo intervento musicale dei Proff. Massimo Galliano e Andrea Sanfilippo, che hanno poi accompagnato tutti i successivi interventi, proponendo, alcuni brani di Francesco Guccini e di Fabrizio De André; a loro poi si è aggiunto il Dr. Davide Cera con un’interpretazione di Genova per noi di Paolo Conte/Bruno Lauzi.

La prima conferenza è stata quella del Prof. Stefano Casarino, che ha delineato un veloce percorso biografico su Montale, soffermandosi poi sulla presentazione generale di Ossi di Seppia e proponendo poi l’analisi di alcune liriche particolarmente significative, lette dalla Prof.ssa Giuditta Aimo.

Ecco, dunque, che dalla prima raccolta, Ossi di seppia, emerge un Montale che intende immortalare momenti singoli, passando dalla esibita consapevolezza di ciò che non si è e non si vuole essere (Non chiederci la parola) alla sconvolgente scoperta del nulla (Forse un mattino) al tentativo costante di ricercare “varchi” (Casa sul mare), fino ad arrivare a quello che Casarino indica come il vero capolavoro montaliano, la raccolta La bufera e altro (1956), dal quale è stata proposta la lettura e l’interpretazione di Piccolo Testamento.

Nel secondo intervento il Dott. Giovanni Cera ha inaugurato la mostra fotografica intitolata Montale scabro ed essenziale, che lega venticinque “passi” montaliani ad altrettante foto da lui scattate in diversi luoghi liguri. La mostra è allestita nel Chiostro del Liceo e si prolungherà fino a dicembre: sarà possibile visitarla il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, grazie al coinvolgimento di una quindicina di alunni del Liceo Classico che si alterneranno come guide.

É stato, inoltre, presentato un libretto “Omaggio a Montale”, edito da Gli Spigolatori, che raccoglie sia gli interventi proposti sia tutte le 25 foto esposte, accompagnate da preziose didascalie esplicative a cura del Dr. Davide Cera: il ricavato dalla vendita di tale testo sarà devoluto tutto al Liceo Vasco Beccaria Govone e sarà utilizzato per finanziare borse di studio per i nostri studenti.