Incendio nella notte a Mondovì: casa in fiamme, ingenti danni

Attimi di paura ieri sera intorno alle 22 in una casa indipendente situata lungo la Strada Provinciale, tra Mondovì e Vicoforte. I proprietari avevano chiamato i soccorsi dopo aver sentito strani rumori provenire dal sottotetto, ipotizzando la presenza di un grosso animale.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì, inizialmente allertate per un recupero animale. Una volta arrivati, i pompieri si sono però accorti che dal tetto usciva del fumo: il sottotetto era ormai avvolto dalle fiamme.

Immediatamente sono scattate le operazioni di spegnimento con l’impiego di un’autobotte e un’autoscala. Nel corso della notte, per domare completamente il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, si sono dati il cambio anche i volontari dei distaccamenti di Fossano, Ceva e Dogliani.

L’incendio ha distrutto completamente il sottotetto della casa, un vecchio stabile parzialmente ristrutturato, dotato di pannelli fotovoltaici e copertura in tegole e lamiere. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause precise dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.