Scommesse vincente Serie A: Milan davanti e il Napoli insegue

A evidenziarlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Goldbet che, alla vigilia della ripresa del campionato dopo la pausa nazionali, fotografa le preferenze di chi punta online in chiave scudetto, con approfondimenti anche sulla zona retrocessione e sulla classifica marcatori.

Convince il nuovo Milan di Allegri che, con il 33,7% dei consensi, è la squadra più quotata in chiave titolo, davanti ai campioni in carica del Napoli (26%), attuale capolista ma battuto nello scorso diretto dai rossoneri.

Risale nel borsino previsionale l’Inter di Chivu, terza con il 17,7% delle puntate: dopo le sconfitte con Udinese e Juventus, i nerazzurri hanno infilato cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, rilanciando le proprie ambizioni. Si ferma ai piedi del podio la Juventus (15,8%), che non persuade appieno la platea Goldbet, mentre c’è chi punta in chiave scudetto sulla Roma di Gasperini (4,3%), attualmente in testa col Napoli, e sull’ambizioso Como di Fabregas (2,5%).

I numeri delle scommesse classifica marcatori della Serie A

Dalle squadre ai singoli. L’Osservatorio Goldbet si concentra anche sulla classifica marcatori di Serie A, facendo emerge un nome “nuovo” nelle previsioni degli scommettitori: si tratta di Nikola Krstović, approdato all’Atalanta dal Lecce al posto di Retegui, capocannoniere dell’ultima stagione volato in Arabia. Il montenegrino è il più scommesso, con il 27,4% delle puntate totali, complice una piazza e un allenatore che sanno come valorizzare gli attaccanti. Può pesare anche la quota antepost più alta, che solletica in caso di esito azzeccato.

Alle spalle di Krstović, è un interista ad attrarre i maggiori consensi: non si tratta, però, di Lautaro Martínez (solo il 3,7% di giocate sull’argentino), bensì il collega di reparto Marcus Thuram: sul francese scommette il 22,5% della platea Goldbet.

Non passa di moda, nonostante tutto, il nome di Dušan Vlahović: 8,8% di puntate sul serbo, passato da esubero a pedina importante nello scacchiere di Tudor alla Juve, ma con una certa concorrenza nel rapito offensivo. In questo senso, i bianconeri frammentano il loro parco attaccanti nel borsino previsionale, in cui fa capolino anche il nuovo acquisto Jonathan David (1,5%). Un aspetto ancora più evidente in casa Napoli, dove le preferenze in chiave marcatori si dividono tra Højlund (4,9%) e Lucca (3,9%).

Finiscono nella voce Altro, che vale complessivamente l’8,4% del totale, bomber di razza come Giménez, Dovbyk, Immobile e Lukaku, questi ultimi complici gli infortuni che li stanno tenendo ai box. Colpisce la scarsa fiducia su Moise Kean (4,7%), secondo l’anno scorso alle spalle di Retegui, mentre si ritaglia un ruolo da protagonista il milanista Christian Pulisic (5,8%), on fire in questo inizio di stagione ma ritornato acciaccato dagli impegni con la nazionale. Puntate anche su Castellanos della Lazio (5,1%) e, più contenute, su Ferguson della Roma (1,8%) e Pellegrino del Parma (1,5%).

Chi retrocederà in Serie B secondo gli scommettitori?

Da ultimo, l’indagine dell’Osservatorio Goldbet accende i riflettori sulla lotta salvezza, sondando il pensiero degli scommettitori su chi scenderà di categoria al termine della stagione. Qui il grosso delle puntate è su Pisa (28,1%), Lecce (26,1%) e Verona (26%).

Una sola delle neopromosse, dunque, è a rischio: appena il 5,1% di giocate sono, infatti, sul Sassuolo, ancora meno (3,6%) sulla Cremonese di “mister salvezza” Nicola. Fin qui, il campionato sembra confermare le previsioni della platea Goldbet, con emiliani e toscani a braccetto a metà classifica e i toscani ultimi in coabitazione con il Genoa e senza vittorie, così come il Verona terzultimo. Ne ha centrata invece una, preziosa, in casa col Parma, il Lecce di Di Francesco, tecnico che vuole evitare la terza retrocessione di fila dopo quelle rimediate con Frosinone e Venezia all’ultima giornata nelle ultime stagioni.

Il Genoa, nonostante un difficile avvio di stagione, finisce nella voce Altro (3%) assieme, tra le altre, a Torino e Cagliari. Non viene rilevata dai radar previsionali la Fiorentina di Pioli, disastrosa fin qui ma che, per gli scommettitori, risalirà in qualche modo la china. L’Udinese (4,9%), infine, risulta più scommessa del Parma (3,2%) in chiave retrocessione, sebbene l’inizio dei friulani sia stato leggermente migliore.

Fonte dati: https://www.goldbet.it/news/scommesse/osservatorio-serie-a-2025-2026















