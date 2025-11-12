La tutela patrimoniale del casinò di Sanremo sarà affidata a Paolo Farchetti, luogotenente originario di Gaiola

E' originario del Cuneese e più precisamente di Gaiola, in valle Stura, il luogotenente dei carabinieri di Sanremo, Paolo Farchetti, che vincendo la selezione pubblica indetta la scorsa primavera dall’Amministrazione comunale di Sanremo, proprietaria del Casinò, diventerà il responsabile della tutela aziendale della casa da gioco.

La figura dirigenziale risponderà direttamente al Consiglio di Amministrazione e sarà incaricata di individuare, gestire e ridurre i rischi aziendali, con attività che spaziano dallo sviluppo delle politiche di sicurezza alla collaborazione con le forze dell’ordine, fino agli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

Tra i 14 candidati arrivati a sostenere la prova orale della selezione, Paolo Farchetti si è distinto aggiudicandosi il primo posto in graduatoria, coronando così la sua lunga e brillante carriera nell’Arma.

Farchetti, 56 anni e laureato in Scienze giuridiche all’Università di Genova, presta servizio a Sanremo dal 1993: prima come addetto investigativo al Nucleo Operativo della Compagnia e, dal 2009, come Comandante della Stazione. Pluriencomiato per l’impegno e i risultati ottenuti in numerose operazioni antidroga nella provincia di Imperia, è ritenuto profondo conoscitore del territorio e punto di riferimento per le istituzioni locali, che ne riconoscono la competenza investigativa e le qualità professionali.

La posizione prevede un contratto triennale da dirigente, con una retribuzione minima di 80mila euro lordi annui e possibilità di rinnovo o stabilizzazione.

Il ruolo di responsabile della tutela aziendale del Casinò prevede di: monitorare e aggiornare i sistemi di sicurezza della casa da gioco, prevenire perdite e vulnerabilità interne, coordinarsi con forze dell’ordine e autorità competenti, contribuire agli obiettivi strategici di tutela del patrimonio ed assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Un insieme di responsabilità pienamente coerente con le competenze maturate in oltre tre decenni di servizio operativo. Paolo Farchetti rappresenterà un ponte diretto tra istituzioni e Casa da Gioco, mettendo al servizio della città e dell’azienda la sua lunga esperienza nella tutela del territorio.

Il passaggio dall’Arma dei Carabinieri al vertice della casa da gioco avverrà nelle prossime settimane.