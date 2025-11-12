Asti-Cuneo, varato il secondo impalcato metallico del viadotto SP7 a Verduno [FOTO E VIDEO]

Nella notte tra il 10 e l’11 novembre è stato varato il secondo impalcato metallico del Viadotto SP7 ( Autostrada A33 ) in località Verduno in direzione Cuneo.

Con una luce di 50,10 metri e un peso complessivo di circa 220 tonnellate, l’impalcato preassemblato a terra è stato sollevato da una gru da 800 tonnellate e posizionato mediante una lenta rotazione in quota. Come per il primo varo, l’elemento è stato installato con le predalles metalliche già montate, al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità nelle successive fasi di completamento.

Parallelamente, si registra un avanzamento significativo delle opere di finitura: oltre un chilometro di nuova tratta, in continuità con il lotto II.6b, è già stato completato con pavimentazione, barriere di sicurezza e barriere acustiche.

Il tutto senza tralasciare i temi di sostenibilità ambientale: prosegue l’impiego di materiali riciclati (MPS) e di materiale proveniente dalla fresatura a freddo dalle pavimentazioni esistenti per la realizzazione dei rilevati e degli strati di base in conglomerato bituminoso.

Si sono inoltre concluse, il 7 ottobre, le indagini archeologiche in prossimità del Ponte Tanaro 4, che hanno portato alla luce un insediamento risalente alla tarda Età del Bronzo e alla prima Età del Ferro, oltre a una necropoli romana del I secolo d.C.