Le fiamme non danno tregua: a Frabosa e Roccaforte in azione due Canadair e due elicotteri

Continuano a bruciare i boschi in località Miroglio a Frabosa Soprana (fronte est) e tra Roccaforte e Prea (fronte ovest).

I mezzi aerei lavorano senza sosta.

A Roccaforte sono in azione due elicotteri, che attingono l'acqua da una vasca di contenimento artificiale, collegata direttamente all'acquedotto.

Sul fronte est, quello più preoccupante, sono invece impegnati due canadair arrivati da Genova, che fanno avanti e indietro da Loano, dove vanno a caricare gli oltre 6mila litri di acqua che possono caricare.

I Canadair, per riempirsi di acqua, hanno bisogno di almeno un chilometro e mezzo, distanza in cui, a strascico e ad una velocità superiore ai 100 km orari, incamerano l'acqua.

Un'operazione che dura in totale circa 20 secondi e che richiede un alto grado di addestramento e di specializzazione.

In quanto tempo si svuotano? In meno di un secondo.

Il getto di acqua che viene sganciato ha quindi una velocità di 6 tonnellate al secondo e fa un tappeto di acqua lungo circa 150 metri e largo fino a 40. Il tappeto è ben visibile nelle bellissime foto di Enrico Cavallo.

In questi giorni sono da due a tre quelli in azione a Frabosa, dove purtroppo per il momento non si riescono a domare le fiamme, nonostante l'ingente presenza di mezzi e di uomini.