Trinità, lezione di prevenzione stradale con il fratello dio Michele Scarponi

Questa sera, giovedì 13 novembre, alle 20.30, nella biblioteca civica “Padre Antonio Ferrua” a Trinità la Fondazione Michele Scarponi e la società ciclistica Trinità presenteranno il libro “Michele Scarponi, profondo come una salita” di Alessandra Giardini.
All’appuntamento interverrà il fratello dello sfortunato ciclista professionista marchigiano vincitore del Giro d’Italia 2011 e morto nell’aprile 2017 travolto da un furgone nella località marchigiana di Filottrano, il suo amato paese.
Marco Scarponi, che è il segretario generale della stessa Fondazione in onore del compianto Michele, parlerà di sicurezza stradale e mobilità sostenibile.
Durante la carriera, Michele raggiunse importanti risultati in sella alla sua bici, primo fra tutti la vittoria del “Giro d’Italia” 2011, tra le file della Lampre - Isd, la squadra diretta da Giuseppe Saronni. Tra le altre partecipazioni, con la maglia dell’Astana, le gare al Tour de France 2014 e al “Giro d'Italia 2016” come gregario di Nibali, contribuendo al successo finale del messinese, soprattutto nella penultima tappa con passaggio sul Colle dell'Agnello durante la fuga di gruppo.