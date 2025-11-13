 / Attualità

Attualità | 13 novembre 2025, 15:20

Trinità, lezione di prevenzione stradale con il fratello dio Michele Scarponi

Stasera alle 20.30 in biblioteca la presentazione del libro “Michele Scarponi, profondo come una salita”, curata da Fondazione Michele Scarponi e la società ciclistica locale

Questa sera, giovedì 13 novembre, alle 20.30, nella biblioteca civica “Padre Antonio Ferrua” a Trinità la Fondazione Michele Scarponi e la società ciclistica Trinità presenteranno il libro “Michele Scarponi, profondo come una salita” di Alessandra Giardini. 

All’appuntamento interverrà il fratello dello sfortunato ciclista professionista marchigiano vincitore del Giro d’Italia 2011 e morto nell’aprile 2017 travolto da un furgone nella località marchigiana di Filottrano, il suo amato paese.

Marco Scarponi, che è il segretario generale della stessa Fondazione in onore del compianto Michele, parlerà di sicurezza stradale e mobilità sostenibile. 

Durante la carriera, Michele raggiunse importanti risultati in sella alla sua bici, primo fra tutti la vittoria del “Giro d’Italia” 2011, tra le file della Lampre - Isd, la squadra diretta da Giuseppe Saronni. Tra le altre partecipazioni, con la maglia dell’Astana, le gare al Tour de France 2014 e al “Giro d'Italia 2016” come gregario di Nibali, contribuendo al successo finale del messinese, soprattutto nella penultima tappa con passaggio sul Colle dell'Agnello durante la fuga di gruppo.

Cristiano Sabre

