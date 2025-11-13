Gli scarti diventano opere d’arte nella mostra di Ivano Chiavarino a Corneliano d'Alba

Belle arti con gli scarti. Ridare vita ad oggetti di uso quotidiano, ormai rovinati ed inutilizzati, che qualcun altro, invece, ha gettato via. È la filosofia di Ivano Chiavarino, in mostra fino al 31 dicembre nella chiesa della Confraternita di San Bernardino, a Corneliano d'Alba.

L’allestimento è visitabile su appuntamento, chiamando il numero 333/5880762, per un viaggio tra i lavori più iconici del "Recuperarte", dai soggetti astratti, ai fiumi di colori e tratteggi per riflettere sull’importanza della sostenibilità.

Al centro, infatti, troverete una vera e propria galleria della creatività in contrasto con l’aspetto sacrale dello spazio, perché l’obiettivo di Ivi71 è sempre lo stesso: sperimentare, innovare e ribaltare tutto quello che pensiamo di sapere sull’arte.

Tradotto: l’arte non deve stare dentro una scatola di pastelli, ma esplorare, rompere gli schemi e farsi domande scomode. Qui non si guarda e basta, si partecipa. Interessante, no? Ingresso libero.