Eventi | 13 novembre 2025, 06:49

Gli scarti diventano opere d’arte nella mostra di Ivano Chiavarino a Corneliano d'Alba

Fino al 31 dicembre nella chiesa della Confraternita di San Bernardino per un rinascimento ecologico

Ivano Chiavarino, in arte Ivi71, tra le sue opere in mostra

Belle arti con gli scarti. Ridare vita ad oggetti di uso quotidiano, ormai rovinati ed inutilizzati, che qualcun altro, invece, ha gettato via. È la filosofia di Ivano Chiavarino, in mostra fino al 31 dicembre nella chiesa della Confraternita di San Bernardino, a Corneliano d'Alba.

L’allestimento è visitabile su appuntamento, chiamando il numero 333/5880762, per un viaggio tra i lavori più iconici del "Recuperarte", dai soggetti astratti, ai fiumi di colori e tratteggi per riflettere sull’importanza della sostenibilità.

Al centro, infatti, troverete una vera e propria galleria della creatività in contrasto con l’aspetto sacrale dello spazio, perché l’obiettivo di Ivi71 è sempre lo stesso: sperimentare, innovare e ribaltare tutto quello che pensiamo di sapere sull’arte.

Tradotto: l’arte non deve stare dentro una scatola di pastelli, ma esplorare, rompere gli schemi e farsi domande scomode. Qui non si guarda e basta, si partecipa. Interessante, no? Ingresso libero.

Silvia Gullino

