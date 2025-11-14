A Racconigi arriva la mostra itinerante “Ribelli al confino”

La sezione ANPI (Associazione nazionale partigiani) di Racconigi propone un appuntamento culturale e civile: l’esposizione della mostra itinerante graphic novel “Ribelli al confino”, realizzata dall’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti).

L’iniziativa offre uno sguardo approfondito e narrativo sulle vicende dei tanti oppositori del regime costretti al confino durante il ventennio fascista.

Il presidente dell’ANPI locale, Pierfranco Occelli, sottolinea il valore storico e umano dell’allestimento: “Questa mostra narra le vicende dei perseguitati politici antifascisti inviati al confino dal regime fascista sull’Isola di Ventotene e sulle altre isole dell’Arcipelago Pontin. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulla memoria storica e sul valore della libertà, attraverso un linguaggio moderno e accessibile anche ai più giovani”.

L’esposizione sarà ospitata nella chiesa di Santa Croce e resterà aperta al pubblico da sabato 15 a domenica 23 novembre. Gli orari di visita previsti sono: dal lunedì al venerdì: 16 –18; sabato e domenica: 10 –12 e 16 –18

Per le scuole o i gruppi organizzati sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata contattando il numero 366-4246356.