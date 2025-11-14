Record di solidarietà alla “Panoramica di Mursecco”: raccolti 1.983 euro per i pannelli solari in Tanzania

L’associazione "I Run For Find The Cure" annuncia con grande soddisfazione l’importante risultato raggiunto durante la tradizionale corsa “La Panoramica di Mursecco”, la più longeva della Val Tanaro, che nella sua 57ª edizione ha fatto registrare un record assoluto di iscritti.

Nel corso della manifestazione sono stati raccolti 1.983 euro, frutto della generosità dei partecipanti e dei sostenitori. Il Comune di Garessio ha espresso le proprie congratulazioni per l’esito dell’iniziativa e ha contribuito attivamente al raggiungimento della cifra offrendo le celebri castagne garessine, preparate dall’Associazione Alpini di Garessio.

I fondi raccolti saranno destinati, insieme ad altri salvadanai attivi sul territorio, all’acquisto di pannelli solari che verranno installati nel villaggio di Tulizamoyo, in Tanzania, per sostenere progetti di sviluppo e miglioramento della qualità della vita.