Affettività e sessualità nella disabilità: due incontri formativi a Bra con il dott. Guido Leonti

Come affrontare i temi dell'affettività e della sessualità nelle persone con disabilità intellettiva e neurodivergenza? A questa domanda cercheranno di rispondere due incontri informativi organizzati da ANGSA Torino ODV - gruppo Alba-Bra, in collaborazione con la Cooperativa Progetto Emmaus e con il patrocinio del Comune di Bra.

Gli appuntamenti, dal titolo "Affettività e sessualità nella disabilità intellettiva e neurodivergenza: costruire strade possibili", si terranno presso la Sala Arpino in Largo della Resistenza a Bra, dalle 9 alle 13, e saranno condotti dal dottor Guido Leonti, esperto nel settore.

Il primo incontro, previsto per sabato 29 novembre, affronterà la domanda fondamentale: "Ha senso parlare di sessualità e affettività? Perché? Quando? Chi?". Il secondo appuntamento, in programma sabato 7 febbraio, si focalizzerà su "Affettività e sessualità nelle persone autistiche: comprendere, accompagnare, proteggere".

L'iniziativa, aperta gratuitamente alla cittadinanza, si rivolge in particolare a insegnanti, familiari, operatori del settore e a tutti i cittadini interessati ad approfondire questi temi delicati ma fondamentali per garantire una vita piena e dignitosa alle persone con disabilità.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online attraverso il link dedicato disponibile sui canali di comunicazione degli organizzatori.