A Bra il funerale di Pier Giorgio Abellonio, capo reparto dei Vigili del Fuoco Volontari in congedo

Cielo grigio, pioggia e lacrime, ma anche messaggi di speranza. La città di Bra si è fermata nella mattina di oggi, sabato 15 novembre, per le esequie di Pier Giorgio Abellonio, il capo reparto dei Vigili del Fuoco Volontari in congedo, morto all’età di 81 anni.

Una cerimonia che si è trasformata in un abbraccio d’amore sentito e commovente, che ha unito tantissima gente alla moglie Anna Teresa, e ai figli Paolo, Vanna e Silvia con le rispettive famiglie.

La chiesa della Beata Vergine del Rosario in Bescurone si è riempita di amici e colleghi che gli hanno reso omaggio proprio come lui avrebbe voluto, con il picchetto d’onore ed i mezzi del mestiere a cui ha dedicato la sua vita. Ma anche il toccante suono delle sirene al momento del commiato.

Un uomo che nel suo percorso terreno ha seminato un grande sentimento, quello dell’amore, è il pensiero emerso dalle parole di don Marco Bevione che ha presieduto il rito funebre con Saverio Bertolino che ha concelebrato.

A salutarlo anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato e i rappresentanti delle realtà che spesso i Vigili del fuoco incontrano durante i loro interventi: Carabinieri, Alpini, Croce Rossa e Protezione civile. Soprattutto c’erano moltissime persone comuni, quelle che lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarlo anche nella sua attività di fiorista che svolgeva con passione, ma se l’emergenza chiamava, lui rispondeva lasciando tutto per il Corpo verso il quale dimostrava con orgoglio la sua piena dedizione.

Il ricordo unanime è quello di un uomo che si è speso per gli altri senza riserve, con la capacità di coniugare competenza e conoscenze, a umanità e generosità. Abile non solo nella gestione dei servizi di soccorso, ma anche del personale e nella formazione e crescita delle nuove leve.

Aveva guidato il distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco volontari di Bra per vent’anni fino alla data della pensione, guadagnandosi meritatamente l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Insomma, un’istituzione per la città e per il distaccamento dei Vigili del fuoco. Un esempio per molti.