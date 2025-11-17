Treni storici nelle Langhe: in viaggio tra i vigneti patrimonio UNESCO con le vetture centoporte

Proseguono con successo i treni storici promossi da Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani in Piemonte in programma fino al prossimo dicembre.

Domenica 23 novembre viaggio sull’itinerario Torino Porta Nuova – Alba - Nizza Monferrato attraversando uno dei territori più suggestivi della Regione ovvero Langhe, Roero e Monferrato.

I viaggiatori avranno l’opportunità di rivivere l’atmosfera dei primi anni del secolo scorso cullati dal ritmo lento del treno e circondati dai colori caldi e suggestivi dell’autunno.

Durante il percorso, sarà possibile ammirare i vigneti e i borghi storici che punteggiano le colline patrimonio dell’umanità.

Il treno storico, composto dalle iconiche vetture centoporte, partirà da Torino Porta Nuova alle ore 8.55 ed effettuerà fermate intermedie nelle stazioni di Torino Lingotto (9.04), Bra (9.49), Alba (10.07), Canelli (10.45) e arrivo a Nizza Monferrato alle ore 11.

Ad Alba, capitale delle Langhe e città del Tartufo Bianco, tempo libero per esplorare il centro storico, le botteghe artigiane e le eccellenze enogastronomiche locali, vivendo un’esperienza autentica tra tradizione, cultura e sapori.

Il treno di ritorno da Nizza Monferrato partirà alle 18 con arrivo a Torino Porta Nuova previsto per le 20.20.

Oltre a domenica 23 novembre il treno storico circolerà sulla medesima tratta domenica 7 dicembre.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, app e sul sito www.fstrenituristici.it al costo di € 29,90 (tariffa ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti € 14,95). I bambini al di sotto dei 4 anni non compiuti viaggiano gratuitamente.

Maggiori informazioni sui canali social della Fondazione FS e di FS Treni Turistici Italiani.