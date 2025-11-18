Il Comune di Rifreddo premiato alla 42ª Assemblea nazionale ANCI

Il Comune di Rifreddo si aggiudica il Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, del valore di 5 mila euro, grazie al progetto “Polo dell’Infanzia – Comune di Rifreddo”, riconosciuto come “un esempio significativo della sinergia strategica tra tutti i soggetti portatori d’interesse di un territorio possa portare alla realizzazione di un progetto di grande utilità sociale qual è la struttura e la gestione di un nuovo polo d’infanzia a livello comunitario”.

Il progetto prevede infatti il coinvolgimento di un architetto, del personale dell’istituto scolastico, di psicologi di comunità per la definizione di un percorso pedagogico di qualità, delle famiglie, delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, del Coordinamento Pedagogico Territoriale con capofila Saluzzo, degli enti locali della media Valle Po, degli Enti del Terzo Settore, del Consorzio dei Servizi Sociali “Monviso Solidale”, oltre a cooperative e servizi educativi, sociali, sanitari e culturali presenti sul territorio.

Il sindaco Elia Giordanino esprime tutta la sua soddisfazione: “Un grande onore e un’immensa soddisfazione essere premiati per uno dei progetti più importanti del nostro percorso amministrativo, il nuovo polo dell’infanzia, che vedrà la sua conclusione nel 2026 e ha dato avvio al progetto di recupero e riqualificazione dell’ex caseificio Oreglia e dell’intero centro del paese. Un grazie anche all’architetto Fulvio Bachiorrini che ha redatto e seguito il progetto, e all’associazione Giovani di Turno, impegnata nei progetti di sviluppo e attivazione della struttura, in sinergia con il comune e gli enti sociali territoriali”.

I premi sono stati consegnati nel prestigioso contesto della 42ª Assemblea nazionale di ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), ospitata nei padiglioni della Fiera di Bologna. Undici i riconoscimenti assegnati ad altrettanti progetti, capaci di offrire uno spaccato della forte spinta innovativa che attraversa territori, comuni e istituti scolastici. In crescita le iniziative legate all’intelligenza artificiale, ma grande attenzione è stata dedicata anche al sociale, all’ambiente e alla semplificazione amministrativa.

Alla cerimonia erano presenti i vertici di ANFOV – tra cui il segretario generale Antonello Angeleri e il presidente Umberto de Julio – e numerosi rappresentanti istituzionali di ANCI nazionale, ANCI Piemonte e degli enti patrocinanti.

La giuria, composta da dieci commissari provenienti dal mondo delle Fondazioni, dell’innovazione, delle aziende digitali e della comunicazione, ha selezionato 11 progetti su 260 candidati, un dato di partecipazione significativamente superiore rispetto all’anno precedente.

Dall’analisi dei progetti emerge che oltre il 35% è stato realizzato da comuni medio-piccoli sotto i 5.000 abitanti e un ulteriore 12% da comuni con meno di 1.000 residenti: un segnale chiaro dell’impulso innovativo proveniente anche dalle aree più periferiche.

Tra i temi centrali: inclusione, attenzione alle fasce deboli, servizi per l’infanzia, modernizzazione di spazi scolastici, gestione dei rifiuti, digitalizzazione e uso consapevole dei social e dell’intelligenza artificiale. Forte anche l’impegno verso il rilancio delle aree montane, attraverso il recupero di strutture abbandonate in chiave moderna e smart.

Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2025 si svolge con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e i Patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Rai per la Sostenibilità, del progetto europeo EDIH4DT e della Regione Piemonte.

Fondazione CRT e Fondazione CRC hanno rinnovato il loro sostegno, confermando l’impegno nella promozione della cultura dell’innovazione a beneficio dei cittadini e dei territori.