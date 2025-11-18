Anche Ferrero punta sul tennis: Jasmine Paolini volto delle barrette proteiche Fulfil

Il mondo del tennis italiano abbraccia un nuovo capitolo con la collaborazione tra la tennista Jasmine Paolini e FULFIL, il brand con cui il Gruppo Ferrero è entrato per la prima volta nel mercato delle barrette energetiche. Un settore in forte crescita – 79 milioni di euro in Italia, +45% in tre anni – dominato dalle barrette proteiche che rappresentano la parte più consistente di questo universo better-for-you sempre più vicino ai bisogni dei consumatori.

Per raccontare questa nuova direzione, Ferrero ha scelto un volto capace di unire risultati sportivi, credibilità e un legame autentico con il pubblico. Paolini, protagonista dell’ultima stagione tennistica internazionale, diventa Official Brand Ambassador FULFIL, rafforzando il legame già avviato dal brand con la Federazione Italiana Tennis e Padel, di cui è sponsor ufficiale.

L’annuncio è stato celebrato anche a Torino, nel Fan Village allestito durante le Nitto ATP Finals 2025, dove FULFIL ha incontrato appassionati, praticanti e giovani tennisti. Il messaggio che accompagna la partnership è chiaro: energia, impegno, gusto e prestazione devono convivere in modo naturale, dentro e fuori dal campo.

La presenza di Paolini conferma la volontà di Ferrero di posizionarsi come protagonista del segmento proteico. L’atleta ha espresso entusiasmo per un ruolo che la lega a un prodotto pensato per chi pratica sport a ogni livello e che la introduce nella grande famiglia allargata del gruppo albese, simbolo dell’imprenditoria italiana nel mondo.

Accanto alla nomina della tennista, FULFIL consolida anche il rapporto con la FITP, rafforzando una collaborazione che porterà le barrette proteiche targate Ferrero nei principali appuntamenti del calendario nazionale: dalle Nitto ATP Finals alla Coppa Davis di Bologna, dagli Internazionali BNL d’Italia al circuito padelistico Premier Padel. Un percorso che toccherà anche migliaia di circoli italiani, dove il tennis continua a crescere in numeri e partecipazione.