Valdieri, pubblicato bando per la vendita del legname di Desertetto

Il Comune di Valdieri informa che è stato pubblicato il bando per la vendita di legname proveniente da interventi forestali nella località Desertetto.
L’asta pubblica riguarda 14 lotti di legname trattorabile, già accatastato in località San Giovanni; ciascuno con quantità stimata e prezzo base d’asta come segue:
- Lotto 1: ~ 415 q.li – base d’asta € 3.112,50
- Lotto 2: ~ 440 q.li – base d’asta € 3.300,00
- Lotto 3: ~ 330 q.li – base d’asta € 2.475,00
- Lotto 5: ~ 192 q.li – base d’asta € 1440,00
- Lotto 6: ~ 192 q.li - base d'asta € 1440,00
- Lotte 7: ~ 114 q.li - base d'asta € 855,00
- Lotto 8: ~ 108 q.li - base d'asta € 810,00
- Lotto 9: ~ 204 q.li - base d'asta € 1530,00
- Lotto 10: ~ 102 q.li - base d'asta € 765,00
- Lotto 11: ~ 96 q.li - base d'asta € 720,00
- Lotto 12: ~ 96 q.li - base d'asta € 720,00
- Lotto 13: ~ 78 q.li - base d'asta € 585,00
- Lotto 14: ~ 42 q.li - base d'asta € 315,00
- Lotto 15: ~ 96 q.li - base d'asta € 720,00
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 1 dicembre 2025, mentre l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 2 dicembre alle ore 15:00 presso la sede municipale.
Il bando completo, comprensivo delle modalità di partecipazione e della modulistica necessaria, è disponibile sul sito istituzionale del Comune: