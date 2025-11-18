 / Attualità

Attualità | 18 novembre 2025, 15:29

Valdieri, pubblicato bando per la vendita del legname di Desertetto

Riguarda 14 lotti di legname trattorabile, già accatastato in località San Giovanni

Il Comune di Valdieri informa che è stato pubblicato il bando per la vendita di legname proveniente da interventi forestali nella località Desertetto. 

L’asta pubblica riguarda 14 lotti di legname trattorabile, già accatastato in località San Giovanni; ciascuno con quantità stimata e prezzo base d’asta come segue: 

  • Lotto 1: ~ 415 q.li – base d’asta € 3.112,50
  • Lotto 2: ~ 440 q.li – base d’asta € 3.300,00
  • Lotto 3: ~ 330 q.li – base d’asta € 2.475,00
  • Lotto 5:  ~ 192 q.li – base d’asta € 1440,00
  • Lotto 6:  ~ 192 q.li - base d'asta  € 1440,00
  • Lotte 7:  ~ 114 q.li - base d'asta  € 855,00
  • Lotto 8:  ~ 108 q.li - base d'asta  € 810,00
  • Lotto 9:  ~ 204 q.li - base d'asta  € 1530,00
  • Lotto 10:  ~ 102 q.li - base d'asta  € 765,00
  • Lotto 11:  ~ 96 q.li - base d'asta  € 720,00
  • Lotto 12:  ~ 96 q.li - base d'asta  € 720,00
  • Lotto 13:  ~ 78 q.li - base d'asta  € 585,00
  • Lotto 14:  ~ 42 q.li - base d'asta  € 315,00
  • Lotto 15:  ~ 96 q.li - base d'asta  € 720,00

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 1 dicembre 2025, mentre l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 2 dicembre alle ore 15:00 presso la sede municipale.

Il bando completo, comprensivo delle modalità di partecipazione e della modulistica necessaria, è disponibile sul sito istituzionale del Comune:

