Cuneo: il Comune organizza un corso di autodifesa femminile

Il Comune di Cuneo – Uff. Parità e Indiscriminazioni, in collaborazione con il Comitato Provinciale A.I.C.S., organizza un corso di autodifesa femminile della durata di 8 lezioni.

Mercoledì 10 dicembre dalle 20 alle 21 presso il polo MEET in via S. Leutrum 7, ci sarà un incontro introduttivo ai corsi con gli operatori della rete antiviolenza del Comune di Cuneo.

Saranno presenti oltre alle Associazioni, Coop. Fiordaliso, Mai piu Sole e Telefono Donna, anche rappresentanti del comune di Cuneo e la presenza di una appartenente della Polizia di Stato

I corsi avranno inizio lunedì 12/01/2026 dalle 20 alle 21.

per un totale di 8 lezioni pratiche da un'ora ciascuno e si potrà scegliere il giorno e il luogo per la pratica. Per inf.: 347 5533613 - 338 4839228 mail: cuneo@aics.it

Modulo di iscrizione e programma disponibili su: www.cuneoaics.it -