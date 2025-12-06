L’Unione Montana Alta Langa ricorda Pier Giorgio Giacchino: “Una guida morale e un esempio per la collettività”

L’Unione Montana Alta Langa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pier Giorgio Giacchino, già sindaco di Camerana, presidente della Comunità Montana Alta Langa e figura simbolica nella lunga vertenza ambientale legata all’ex Acna di Cengio.

Punto di riferimento per la Valle Bormida, Giacchino unì competenza tecnica – maturata lavorando per anni nello stabilimento – a un impegno civile che lo portò a sostenere con forza il percorso che condusse alla chiusura della fabbrica e alla tutela dei lavoratori.

La sua testimonianza fu preziosa anche per la nascita dell’Osservatorio permanente sull’ex Acna, istituito più di un anno fa dall’Unione Montana insieme a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comuni del territorio.

Il presidente dell’Unione Montana Alta Langa, Davide Falletto, lo ricorda così: “Pier Giorgio Giacchino è stato una coscienza vigile del nostro territorio. Conosceva l’Acna dall’interno, nelle sue complessità tecniche e nelle sue fragilità ambientali. Ha scelto di trasformare questa consapevolezza in responsabilità pubblica, diventando una guida morale per la Valle Bormida. La sua voce ferma e competente ci ha accompagnati anche nel percorso che ha portato alla costituzione dell’Osservatorio permanente: un presidio che oggi porta anche la sua impronta”.

Un ricordo condiviso con l’ex presidente della Comunità Montana, Roberto Bodrito: “Giacchino ha rappresentato una generazione che ha creduto nel riscatto del territorio. Ha affrontato una stagione difficile con coraggio, dialogando con i cittadini, difendendo i lavoratori e ponendo al centro la salute e l’ambiente. La sua eredità non è solo amministrativa: è un modo di guardare alla valle, con senso di responsabilità e amore profondo per la sua gente”.

(Roberto Bodrito)

I sindaci dell’Alta Langa si uniscono nel cordoglio e nel ricordo di un uomo che ha segnato la vita civica dell’intera area, rimarcandone la determinazione, la coerenza, il rigore morale e la sua capacità di fare comunità anche nei momenti più delicati. Ora la sfida è quella di continuare a vigilare, approfondire e lavorare insieme per la tutela ambientale e sociale del territorio.