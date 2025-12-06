 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 dicembre 2025, 16:08

L’Unione Montana Alta Langa ricorda Pier Giorgio Giacchino: “Una guida morale e un esempio per la collettività”

Il presidente Davide Falletto: "Ha segnato le battaglie civili e ambientali del territorio"

Il presidente Davide Falletto

Il presidente Davide Falletto

L’Unione Montana Alta Langa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pier Giorgio Giacchino, già sindaco di Camerana, presidente della Comunità Montana Alta Langa e figura simbolica nella lunga vertenza ambientale legata all’ex Acna di Cengio

Punto di riferimento per la Valle Bormida, Giacchino unì competenza tecnica – maturata lavorando per anni nello stabilimento – a un impegno civile che lo portò a sostenere con forza il percorso che condusse alla chiusura della fabbrica e alla tutela dei lavoratori. 

La sua testimonianza fu preziosa anche per la nascita dell’Osservatorio permanente sull’ex Acna, istituito più di un anno fa dall’Unione Montana insieme a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comuni del territorio. 

Il presidente dell’Unione Montana Alta Langa, Davide Falletto, lo ricorda così: “Pier Giorgio Giacchino è stato una coscienza vigile del nostro territorio. Conosceva l’Acna dall’interno, nelle sue complessità tecniche e nelle sue fragilità ambientali. Ha scelto di trasformare questa consapevolezza in responsabilità pubblica, diventando una guida morale per la Valle Bormida. La sua voce ferma e competente ci ha accompagnati anche nel percorso che ha portato alla costituzione dell’Osservatorio permanente: un presidio che oggi porta anche la sua impronta”. 

Un ricordo condiviso con l’ex presidente della Comunità Montana, Roberto Bodrito: “Giacchino ha rappresentato una generazione che ha creduto nel riscatto del territorio. Ha affrontato una stagione difficile con coraggio, dialogando con i cittadini, difendendo i lavoratori e ponendo al centro la salute e l’ambiente. La sua eredità non è solo amministrativa: è un modo di guardare alla valle, con senso di responsabilità e amore profondo per la sua gente”

(Roberto Bodrito)

I sindaci dell’Alta Langa si uniscono nel cordoglio e nel ricordo di un uomo che ha segnato la vita civica dell’intera area, rimarcandone la determinazione, la coerenza, il rigore morale e la sua capacità di fare comunità anche nei momenti più delicati. Ora la sfida è quella di continuare a vigilare, approfondire e lavorare insieme per la tutela ambientale e sociale del territorio.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium