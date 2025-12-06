Ceva: nuovo avviso per un’assunzione a tempo determinato all’interno di un progetto di pubblica utilità

È stato nuovamente condiviso sul sito del Comune di Ceva, al link https://www.comune.ceva.cn.it/Dettaglionews?IDNews=357324, l’avviso per candidarsi al progetto di pubblica utilità promosso dal Comune stesso.

Il bando, che prevede la copertura di un unico posto, è rivolto a persone disoccupate da un tempo pari o superiore ai 12 mesi, con età superiore ai 30 anni (target A2) e residenti o domiciliate nel bacino di competenza del Centro per l’impiego di Mondovì.

La persona selezionata andrà a occuparsi della riqualificazione degli spazi pubblici e di aggregazione, di interventi di natura straordinaria di pulizia, decorazione e riordino di spazi chiusi e aperti, di manutenzione di edifici pubblici, azioni straordinarie di pulizia in occasione di eventi e manifestazioni cittadine, altre attività e servizi di pubblica utilità di natura straordinaria volte al miglioramento del decoro urbano e ambientale della città, di pulizia bordi strade in ottica di attenzione ai rifiuti e alla differenziazione degli stessi.

Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 di sabato 13/12/2025.

Per reperire l’avviso e la relativa documentazione https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/progetti-di-pubblica-utilita-ppu/ppu-persone-in-stato-di-disoccupazione/

I requisiti dovranno essere posseduti al momento della candidatura alla selezione e conservati fino alla fine dell’adesione.

Possono partecipare alla selezione le persone che percepiscono ammortizzatori sociali (NASpI, Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro).

Il progetto prevede una durata di 22 settimane per 36 ore settimanali e il lavoratore vedrà corrisposta una retribuzione lorda pari all’inquadramento come da contratto applicato dal soggetto attuatore, a esclusione dei primi tre livelli apicali del CCNL delle cooperative sociali livello A1.