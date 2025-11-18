Il Teatro Toselli si apre alla magia de "Lo Schiaccianoci"

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza classica: il 1° gennaio 2026 il Teatro Toselli ospiterà "Lo Schiaccianoci", il capolavoro del Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania. Due rappresentazioni, alle ore 17 e alle ore 20.30, con le incantevoli scenografie e i sontuosi costumi che rendono questa fiaba uno dei balletti più affascinanti della storia della danza.

Amore, sogno e fantasia si intrecciano nella celeberrima coreografia di Marius Petipa sulle musiche di Petr Ilic Čajkovskij. Lo spettacolo trasporta il pubblico nel mondo magico di Clara, tra soldatini che prendono vita, fiocchi di neve che danzano, fiori incantati e il principe azzurro, fino al squisito Valzer dei Fiori che conclude questa favola natalizia a lieto fine.

Il Balletto dell'Opera Nazionale della Romania, una delle compagnie di danza classica più prestigiose al mondo, ha conquistato milioni di spettatori nei principali teatri internazionali. Un'occasione rara per riscoprire la magia e l'incanto di una delle fiabe più amate, capace di ammaliare i bambini e incantare i grandi.

I biglietti sono disponibili presso Tabaccheria 52, Corso Nizza 52 (Cuneo); Tabaccheria Monassero, Via Cesare Battisti 94 (Fossano); Tabaccheria Lingua, Corso Statuto 23 (Mondovì), oppure online su www.vivaticket.it