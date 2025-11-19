Alba: interruzione energia elettrica 21 e 24 novembre

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti venerdì 21 novembre dalle ore 8:30 alle ore 15:30 in corso Unità d’Italia 3, strada dei Magliani 1, corso Bra 109 e 125, nonché nelle località Case Sparse Mussotto (93, da 109 a 119, 125, 109b, 113b, da 108 a 112, da 118 a 120) e località Biglini (85, da 89 a 91, 95, 85bis, 91a, 91b, 91c, da 84 a 96, 86/1, 86/2).

I lavori proseguiranno lunedì 24 novembre dalle ore 8:30 alle ore 12:00 in piazza San Paolo 1, 1b, 1d, 2 e in corso Michele Coppino 12, 12d.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.