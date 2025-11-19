Buono regalo di Natale per i donatori di sangue di Dogliani

In occasione delle Festività natalizie 2025, l’AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue sede di Dogliani ha deciso di omaggiare nuovamente tutti i donatori di un buono regalo del valore di 20 euro da spendere entro e non oltre venerdì 31 gennaio 2026 presso le attività commerciali associate ad Ascom Dogliani.

Oltre a gestire i buoni, l’Associazione Commercianti di Dogliani contribuirà economicamente, donando all’Avis il 10% del valore dei buoni elargiti e utilizzati presso i negozi associati.

Tutti i negozi aderenti saranno riportati in un elenco che verrà consegnato ai donatori di sangue. I negozi che risponderanno all’appello saranno identificabili e riconoscibili attraverso la locandina affissa in vetrina o nell’esercizio.

Afferma la presidente di Ascom Dogliani, Barbara Galliano: "Ci auguriamo che questa iniziativa, ormai giunta al suo quarto anno, continui a valorizzare il ruolo fondamentale dei negozi di vicinato, veri punti di riferimento per lo shopping natalizio e non solo, e contribuisca a diffondere, soprattutto tra i più giovani, una nuova consapevolezza sull’importanza della donazione di sangue".