Franco Giletta porta il Rinascimento italiano all’Università Roma Tre dopo il successo del suo ultimo libro

Trasferta romana per l'artista e divulgatore Franco Giletta dopo il sold out registrato in occasione della presentazione del suo ultimo libro, “Il mistero di Morel e Le Moiturier” edito da Fusta Editore alla Festa del libro medievale e antico di Saluzzo.

Venerdì 21 novembre, alle 11,30, Giletta terrà la lezione finale del corso di Economia dei Beni Culturali presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma Tre. La lezione si svolgerà in collaborazione con la professoressa Monica Auteri.

L'incontro conclusivo del corso avrà come titolo "Viaggio nell'Italia della Cultura e bellezza: i siti Unesco e l'Italia del Rinascimento".

Nel corso della lectio Franco Giletta, appassionato di storia dell’arte medievale e rinascimentale, si concentrerà sull'analisi delle peculiarità e dell'eccezionalità del periodo rinascimentale italiano.

L'intervento prenderà spunto da specifici siti italiani dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco, (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) sottolineando come questi luoghi incarnino l'apice della creatività e del pensiero della storia dell’umanità.

La scelta del tema si allinea anche con le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della fondazione dell'Unesco (16 novembre 1945), confermando l'importanza di valorizzare il patrimonio storico-artistico italiano nel contesto globale.