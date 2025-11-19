 / Attualità

Attualità | 19 novembre 2025, 17:02

Progetto Sicurezza organizzato dalla Fim Cisl Cuneo: oggi la premiazione dei ragazzi

Ad aderire sono stati tre istituti scolastici, per un totale di circa 500 studenti

Oggi si conclude il percorso del Progetto Sicurezza promosso dalla Fim Cisl Cuneo, e patrocinato dalla Fim Cisl Piemonte, un’iniziativa nata per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 16 e i 17 anni, alle porte del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ad aderire sono stati tre istituti scolastici, per un totale di circa 500 studenti. I primi a partecipare sono stati gli alunni delle classi quinta dell’Istituto Denina di Verzuolo.

Durante gli incontri, i giovani hanno approfondito il tema della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al ruolo centrale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’obiettivo è stato quello di trasmettere consapevolezza e responsabilità, elementi indispensabili per lavorare in un ambiente sicuro e tutelato.

Al termine del percorso, gli studenti hanno partecipato a un concorso dedicato alla realizzazione di un elaborato sull’importanza della sicurezza sul lavoro. Oggi sono stati premiati i migliori lavori, a riconoscimento dell’impegno e della sensibilità dimostrata dagli studenti.

Erano presenti, per la Fim Cisl Cuneo Roberto Lepori, Segretario generale e Massimo Mana, componente di Segreteria, i quali hanno consegnato i premi: 300 € ai ragazzi vincitori e 300 € all’Istituto.

