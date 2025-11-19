A Cuneo arriva il progetto "Articolo 14 (Legge Biagi) - In Granda si può!"

Giovedì 20 novembre, alle ore 16.30, presso lo Spazio Relazioni, al quarto piano del Rondò dei Talenti di Cuneo, si terrà l’evento di lancio del progetto “Articolo 14 (Legge Biagi) - In Granda si può!”.

L’azione nasce nell’ambito di Wellgranda, progetto della Fondazione CRC che sostiene lo sviluppo di sistemi di welfare innovativi e di risposte ai bisogni della comunità.

L’iniziativa “Articolo 14 - In Granda si può!” ha l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in provincia di Cuneo rafforzando la cultura dell’inclusione, evidenziando le opportunità offerte dallo strumento dell’Art.14 della Legge Biagi per le imprese soggette all’obbligo di assunzione di persone svantaggiate, per le cooperative sociali di inclusione lavorativa e, soprattutto, per le persone lavoratrici. Il successo e la crescita nell’utilizzo delle Convenzioni art. 14 in alcune zone del nostro Paese suggeriscono grandi potenzialità dello strumento anche per la provincia di Cuneo.

L’iniziativa - sostenuta da un ampio partenariato di cui fanno parte rappresentanze del mondo delle imprese e della cooperazione sociale, con il supporto degli enti pubblici competenti - punterà quindi a fornire strumenti pratici, momenti formativi, laboratori operativi e occasioni di confronto per stimolare l’attivazione di nuove Convenzioni art. 14 nel territorio della ‘Granda’, avvicinando il mondo delle imprese e quello delle cooperative tramite collaborazioni efficaci.

Nell’evento interverrà come relatore Carlo Lepri, docente universitario, impegnato da oltre trent’anni sui temi dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. Verranno quindi illustrate alcune buone pratiche di collaborazione sull’art.14 già in corso in provincia di Cuneo, ed infine il calendario di incontri e laboratori operativi dedicati alle imprese, alle cooperative sociali e alle persone svantaggiate che si svolgeranno nei prossimi mesi.

L’intento è quello di stimolare tutti gli stakeholders territoriali alla conoscenza ed utilizzo dello strumento rappresentato dall’Articolo 14, un meccanismo in cui tutti possono davvero "vincere”: le imprese, che utilizzandolo rispettano gli obblighi normativi; le cooperative sociali, che rafforzano la propria sostenibilità; e soprattutto le persone svantaggiate, che possono trovare in questi percorsi una grande opportunità di inclusione lavorativa e sociale.